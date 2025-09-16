Snöröjare Luleå
Snöröjare Sökes - Luleå (Säsongsarbete Nov-April)
Vi söker pålitliga och engagerade snöröjare till vårt team i Luleå för säsongen november till april.
Om jobbet: Som snöröjare ansvarar du för att hålla gångvägar, infarter och parkeringar fria från snö och is. Arbetet sker oftast tidiga morgnar eller vid snöfall och kräver flexibilitet.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
B-körkort
God fysik
Punktlighet och ansvarskänsla
Beredd att arbeta oregelbundna tider, även helg
Omfattning:
Deltid/säsongsarbete
Start: November 2025
Slut: April 2026
Erfarenhet av snöröjning eller maskinvana är meriterande, men inget krav - vi lär upp rätt person!
Plats: Luleå med omnejd
Intresserad?Skicka in din ansökan snarast! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daily Crew AB
(org.nr 559495-1617), http://dailycrew.se Arbetsplats
Daily Crew Kontakt
Daily Crew kontakt@dailycrew.se Jobbnummer
9511080