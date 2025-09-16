Snöröjare Luleå

Daily Crew AB / Renhållningsjobb / Luleå
2025-09-16


Snöröjare Sökes - Luleå (Säsongsarbete Nov-April)
Vi söker pålitliga och engagerade snöröjare till vårt team i Luleå för säsongen november till april.
Om jobbet: Som snöröjare ansvarar du för att hålla gångvägar, infarter och parkeringar fria från snö och is. Arbetet sker oftast tidiga morgnar eller vid snöfall och kräver flexibilitet.

Publiceringsdatum
2025-09-16

Kvalifikationer
B-körkort

God fysik

Punktlighet och ansvarskänsla

Beredd att arbeta oregelbundna tider, även helg


Omfattning:

Deltid/säsongsarbete

Start: November 2025

Slut: April 2026


Erfarenhet av snöröjning eller maskinvana är meriterande, men inget krav - vi lär upp rätt person!
Plats: Luleå med omnejd
Intresserad?Skicka in din ansökan snarast!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Sista dag att ansöka är 2026-03-05

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Daily Crew AB (org.nr 559495-1617), http://dailycrew.se

Arbetsplats
Daily Crew

Kontakt
Daily Crew
kontakt@dailycrew.se

Jobbnummer
9511080

