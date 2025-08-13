Snöläggare i vackra Lofsdalen
Lofsdalens Fjällanläggningar AB / Servicepersonaljobb / Härjedalen Visa alla servicepersonaljobb i Härjedalen
2025-08-13
Skidorten Lofsdalen brukar kallas "den lilla byn med den stora skidåkningen". Lofsdalen ligger i Härjedalen, 50 mil ifrån Sthlm. Fjället erbjuder fantastisk skidåkning med Sveriges tredje högsta fallhöjd (492 m) ifrån toppen på 1125 m.ö.h
Lofsdalen har ett hjärta som logga. Ett hjärta som betyder äkthet, kärlek, passion, personligt och genuint engagemang. Vi är en skidort som berör och som skapar oförglömliga minnen och upplevelser.
Lofsdalens Fjällanläggningar AB driver skidanläggningen med hjälp av 9 liftar (varav 2 moderna 6-stolsliftar) och 25 nedfarter. Förutom dessa har vi Sportshop, Skiduthyrning, Skidskola, Aktiviteter, Kommersiellt boende, Bikepark, Skybar, Padelhall m.m. Vi är totalt ca 65 anställda varav ca 15 på helår och övriga på säsong. Personalbostad finns att hyra.
Tjänsten startar i oktober och pågår fram till mitten av januari, därefter finns möjlighet till annan tjänst under vintersäsongen. (se övriga tjänster som ligger ute)
Är du redo för en fantastisk vintersäsong?
Ett spännande äventyr i en vacker fjällvärld, där du får träffa många nya människor, få vänner för livet, få egna och bidra till våra gästers oförglömliga minnen, samt få arbetslivserfarenhet ifrån den spännande och växande turistbranschen. En vinter med snö, fjäll, skidåkning och glädje.
Som snöläggare arbetar du med att framställa snö i våra nedfarter. Vi producerar snö i 16 av våra 25 nedfarter samt i ett längdskidspår.
Dina arbetsuppgifter består bland annat att flytta kanoner och slangar, samt övervaka snöläggningen efter temperatur och vindförhållanden. Du ska tycka om att arbeta utomhus i alla väderförhållanden och du bör ha god fysik då arbetet är fysiskt krävande. I tjänsten ingår mycket skoterkörning så man ska ha skoterkort och man bör ha god skotervana.
Arbetet sker i skift och man arbetar parvis. Arbetet startar som ett måndag till fredagsjobb under oktobermånad med testning, underhåll och nybyggnation av snösystemet. När kylan kommer och vi kan börja producera snö så övergår det till skiftjobb, snökanonerna går alla dagar i veckan dygnet runt. Man går då in på ett rullande schema som innehåller både dag och nattpass tills dess att snöläggningen är klar.
Vi kallar på intervjuer, löpande. I enlighet med GDPR så förbehåller vi oss rätten att behålla din ansöka tills dess att tjänsterna är tillsatta.
I din ansökan vill vi se, personligt brev, CV, referenser och bild. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jonny.larsson@lofsdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snöläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lofsdalens Fjällanläggningar AB
(org.nr 556089-4924)
Högbäcksvägen 3 (visa karta
)
842 96 LOFSDALEN Kontakt
Platschef
Jonny Larsson jonny.larsson@lofsdalen.com 068055303, 0768288700 Jobbnummer
9456628