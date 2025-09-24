Snickare till Veterankraft i Helsingborg!
Veterankraft AB / Snickarjobb / Helsingborg Visa alla snickarjobb i Helsingborg
2025-09-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige
Veterankraft söker dig som är 55+ och vill jobba som snickare hos våra kunder i Helsingborg.
Har du en passion för hantverk och att skapa hållbara lösningar? Vi söker nu engagerade snickare som vill bidra med sin kompetens och sitt hantverk till både stora och små projekt. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag, både inom exempelvis renovering och nybyggnation. Om du är en erfaren snickare som trivs med att ta ansvar och arbeta både självständigt och i team, kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.
Din roll
Som snickare hos oss kommer du att arbeta hos våra kunder med att skapa, renovera och reparera. Dina arbetsuppgifter innefattar allt från att bygga möbler och montera inredning till att utföra större byggprojekt som altaner, trappor eller väggkonstruktioner. Vid behov kan du också ansvara för underhåll och reparationer av befintliga träkonstruktioner för att säkerställa deras kvalitet och livslängd. I arbetet ingår samarbete med både kollegor och kunder för att förstå och uppfylla deras behov och önskemål. Vi söker dig som är noggrann och lösningsorienterad. Tjänsten är en timanställning där du själv bestämmer hur mycket du vill jobba.
Din profil
Du är 55 år eller äldre
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av att ha arbetat som snickare
Meriterande med egna verktyg
Meriterande med körkort + egen bil Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), http://www.veterankraft.se Jobbnummer
9523832