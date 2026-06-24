Snickare till Strängbetong i Herrljunga
NearYou Sverige AB / Snickarjobb / Herrljunga Visa alla snickarjobb i Herrljunga
2026-06-24
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Herrljunga
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige
Om jobbetPubliceringsdatum2026-06-24Om företaget
Strängbetong är Sveriges ledande stombyggnadsföretag och erbjuder byggherrar och entreprenörer ett brett sortiment av funktionella stommar och vackra fasader. Med kapacitet, kompetens och erfarenhet – från idé till färdig stomme. Fabriken i Herrljunga – som har anor från 1929 – tillverkar väggelement och trappor byggda på tradition och ny teknik. Allt från rationellt robottillverkade standardtrappor till unika designobjekt.
Strängbetong ingår i Consoliskoncernen med verksamhet i 20 länder och över 8 000 anställda.
Tjänstebeskrivning
I rollen som snickare kommer du att arbeta med snickeri och montering av formar som används i gjutningsprocessen i produktionen. Arbetet sker utifrån färdiga ritningar, vilket ställer krav på noggrannhet och förmåga att följa instruktioner.
Du ansvarar för att bygga och montera formar enligt specifikation, där kvalitet och precision är avgörande för slutresultatet. Arbetet är praktiskt och varierande, och innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor i produktionen.
Arbetstiderna är 6:30-15:30 måndag-fredag. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av snickeri eller montering, exempelvis från arbete med byggnation av moduler eller liknande.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av montering/snickeri
• God vana av att läsa och arbeta efter ritningar (krav)
• God samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
• En flexibel och anpassningsbar inställning
• Körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du har:
• Truckkort
• Erfarenhet av att köra bomlift eller saxlift
Vad erbjuder vi dig?
Du kommer blir anställd konsult hos NearYou och vara uthyrd till Strängbetong.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag. Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Wallentinsvägen 11 (visa karta
)
447 37 VÅRGÅRDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strängbetong Kontakt
Sebastian Sundberg sebastian.sundberg@nearyou.se +46 73 515 93 31 Jobbnummer
9976230