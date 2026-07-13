Snickare till Rastmans Bygg
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Snickare till Rastmans Bygg – varierande projekt, hög kvalitet och familjär kultur
Vill du arbeta i ett byggföretag där kvalitet, yrkesstolthet och långsiktiga kundrelationer står i centrum? Rastmans Bygg söker nu en snickare som vill bli en del av ett mindre och sammansvetsat team med bred kompetens och stor frihet i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Rastmans Bygg är ett familjeägt byggföretag som startade 2020 och idag består av fem medarbetare. Verksamheten är inriktad på hög kvalitet, god service och nära kundrelationer. Uppdragen kommer främst från lantbrukare, herrgårdar och privatkunder där variationen är stor och hantverket står i fokus.
Bolaget arbetar med allt från kök och lösvirkesbyggen till altaner, tak och helentreprenader – både inomhus och utomhus. Nu växer verksamheten och därför söker Rastmans Bygg ytterligare en kollega som vill vara med på resan framåt.Om tjänsten
Som snickare hos Rastmans Bygg får du en bred och varierande roll där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor beroende på projekt.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Snickeriarbeten inom nybyggnation och renovering • Montering av kök • Byggnation av altaner och tak • Lösvirkesbyggen • Arbeten inom helentreprenad • Kundkontakt och service ute på projekt
Projekten finns främst inom Nyköping med omnejd, cirka 10 mils radie från Stigtomta där företaget har sitt kontor.
Vi söker dig som
Trivs med varierande arbetsdagar och tycker om att leverera arbete med hög kvalitet. Du är trygg i dig själv, tar ansvar för ditt arbete och uppskattar att arbeta i ett mindre företag där alla hjälps åt.
För att passa i rollen ser företaget gärna att du är:
• Noggrann och ansvarstagande • Serviceinriktad och social • Ärlig och prestigelös • Engagerad i ditt hantverk • Bekväm med att be om hjälp när det behövs • Intresserad av att bidra till företagets utvecklingKvalifikationer
• Erfarenhet inom snickeri eller byggbranschen • B-körkort • Svenska i tal och skrift • Utdrag ur belastningsregister • Relevant praktisk erfarenhet eller lärlingsbakgrund
Meriterande
• Yrkesbevis • Erfarenhet av kök, tak eller helentreprenader • Ställningsutbildning • Erfarenhet av att arbeta självständigt i projektÖvrig information
Anställningsform: Heltid/tillsvidare med 6 månaders provanställning Arbetstider: 07:00–16:00 Placering: Stigtomta / Nyköping
Vi erbjuder dig
Hos Rastmans Bygg blir du en del av ett familjärt företag med högt i tak och korta beslutsvägar. Här finns möjlighet att påverka både arbetssätt och företagets fortsatta utveckling.
Företaget erbjuder bland annat:
• Omväxlande projekt och breda arbetsuppgifter • Förmånsbil • Företagshälsovård • Trygg anställning med kontinuitet i arbetsordrar • Ett team där kvalitet alltid går före genvägar • Stor möjlighet till inflytande och delaktighet
Rastmans Bygg söker snickare med några års erfarenhet. Det viktigaste är rätt inställning, yrkesstolthet och viljan att bidra långsiktigt.
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Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7763956-2098378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
10001003