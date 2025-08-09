Snickare till husproduktion

Bratec AB / Snickarjobb / Hallsberg
2025-08-09


Snickare till husproduktion - Bratec AB
Bratec AB söker skickliga snickare till vår fabrik i Hallsberg där vi bygger hus med hög kvalitet och precision. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas inom träarbete och byggproduktion.
Arbetsplats
Esplanaden 1, 694 35 Hallsberg

Publiceringsdatum
2025-08-09

Dina arbetsuppgifter
Bygga och montera träkonstruktioner enligt ritningar

Arbeta med prefabricerade byggdelar
Samarbete med produktionsteamet för effektivt flöde

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som snickare eller träarbetare
Erfarenhet av husproduktion är meriterande
Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig

Anställningsform
Tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse
Heltid

Kontakt
stc@stc-hus.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: stc@stc-hus.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare till husproduktion".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bratec AB (org.nr 556878-6155), http://www.stc-hus.se
Esplanaden 1 (visa karta)
694 35  HALLSBERG

Jobbnummer
9451461

