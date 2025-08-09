Snickare till husproduktion
2025-08-09
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
Bratec AB söker skickliga snickare till vår fabrik i Hallsberg där vi bygger hus med hög kvalitet och precision. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas inom träarbete och byggproduktion.
Arbetsplats
Esplanaden 1, 694 35 HallsbergPubliceringsdatum2025-08-09Dina arbetsuppgifter
Bygga och montera träkonstruktioner enligt ritningar
Arbeta med prefabricerade byggdelar
Samarbete med produktionsteamet för effektivt flöde
Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som snickare eller träarbetare
Erfarenhet av husproduktion är meriterande
Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Anställningsform
Tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse
Heltid
Kontaktstc@stc-hus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: stc@stc-hus.se Arbetsgivarens referens
