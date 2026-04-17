Snickare till Expandia- Västerås
2026-04-17
Expandia fortsätter sin fantastiska resa och expansion. Nu söker vi dig som vill bli en del av ett välmående företag och Expandiaandan - en stark företagskultur som präglas av våra värdeord Trygghet, Engagemang och Gemenskap.
Om rollen
Som snickare på Expandia arbetar du med renovering och ombyggnationer av moduler.
Du arbetar praktiskt i verksamheten och är med och säkerställer att våra moduler håller den standard som våra kunder förväntar sig.
Du planerar och samordnar renovering och ombyggnad tillsammans med din arbetsledare samt ansvarar för lagerhållning av montagematerial för renovering.
I rollen delar du också med dig av din kunskap genom att vägleda underentreprenörer i hur våra modulsystem är uppbyggda och konstruerade. När möjlighet finns hjälper du även till med service och reparationer av moduluppställningar i närområdet.
Tjänsten är en viktig servicefunktion där du arbetar nära våra servicetekniker och övriga kollegor i verksamheten. Hos oss är laganda, kunskapsdelning och gemensamma framgångar en självklar del av vardagen - vi hjälper varandra och utvecklas tillsammans.
Tjänsten är placerad på vårt kontor/lager i Västerås. Expandia har totalt cirka 105 medarbetare fördelade på sju kontor i Norden. Du blir en del av ett team med tre engagerade kollegor.
Vi erbjuder ett antal förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag
Hälsoundersökning och sjukvårdsförsäkring
27 dagars semester
Vi är övertygade om att du kommer att välja Expandia som arbetsgivare tack vare vår gemenskap, vårt starka kundfokus och möjligheten att bli en viktig del av vår fortsatta framgång.
Vem är du?·
Vi söker dig som vill bli en del av ett riktigt bra team i en stark företagskultur och som vill utvecklas i en spännande och framtidsinriktad bransch. För att trivas i rollen ser vi att du:
• Du har erfarenhet från byggbranschen och en god förståelse för hur renoveringar, byggnationer och hantverksarbete genomförs i praktiken.
• Du har en naturlig förmåga att planera och prioritera ditt arbete och trivs med att arbeta strukturerat för att nå bästa resultat.
• Du är van vid att arbeta i en serviceinriktad roll där samarbete, stöd till kollegor och ett lösningsorienterat arbetssätt är en viktig del av framgången.
• B-körkort
Du arbetar ansvarsfullt och engagerat i ditt team, där du är en självklar lagspelare som stöttar kollegor när det behövs. Du tar ansvar för din del av leveransprocessen och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt genom att uppmärksamma och föreslå förbättringar som gynnar helheten. Du arbetar också med ett tydligt miljöansvar genom att hantera farligt gods och avfall enligt företagets rutiner. För dig är det självklart att bidra till en säker arbetsmiljö genom att alltid använda rätt skydds- och säkerhetsutrustning i arbetets alla moment.
Om Expandia
Expandia leverar inte bara tillfälliga lokaler - vi skapar plats för människor att trivas. Expandia grundades i Sverige 1989 och har med åren vuxit till att bli ett av Nordens största företag inom uthyrning av flexibla och hållbara modullösningar för skolor, förskolor, kontor, vård och bostäder.
Vi är ett familjeägt bolag med starka värderingar, där det mänskliga alltid står i centrum - både i våra kundrelationer och på arbetsplatsen. I dag är vi mer än 100 medarbetare som tillsammans förvaltar en av marknadens största modulflottor med över 22 000 moduler. Alla våra moduler är tillverkade i Sverige och kan återanvändas i flera livscykler - en fyrkantig lösning som är helt cirkulär.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 28 april
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7584467-1952011".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expandia Moduler AB
https://jobb.expandia.se
Fallskärmsvägen 4
)
721 31 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort.
