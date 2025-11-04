Snickare sökes Gran Bygg & Inredning AB

Gran Bygg & Inredning AB / Snickarjobb / Eskilstuna
2025-11-04


Gran Bygg & Inredning AB söker en erfaren träarbetare/snickare till vårt team i Eskilstuna. Vi arbetar med hög kvalitet och noggrannhet i varje projekt - från byggnation av fritidshus och villor till finsnickerier och specialanpassade inredningslösningar.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av bygg- och snickeriarbete, minst 5 år i yrket. Du trivs med att ta ansvar för ditt arbete, har öga för detaljer och strävar alltid efter ett professionellt resultat. Arbetet kräver att du är självgående, lösningsorienterad och har förmåga att samarbeta väl med kollegor och underentreprenörer.
Hos oss blir du en del av ett mindre företag med stark yrkesstolthet och engagemang. Vi värdesätter hantverksskicklighet, ordning och en positiv inställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Skicka gärna mejl med CV och personlig brev!
E-post: info@granbygg.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gran Bygg & Inredning AB (org.nr 559492-2030)
Skogtorpsvägen 40 (visa karta)
632 30  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
David Yel
info@granbygg.com
0727127384

Jobbnummer
9586932

