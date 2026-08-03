Snickare sökes

R&s Allmontage AB / Snickarjobb / Strängnäs
2026-08-03


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Vi söker en självgående och noggrann snickare som kan arbeta självständigt och ta ansvar för sina arbetsuppgifter.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av snickeriarbeten.
Kan arbeta självständigt.
Är ansvarsfull, noggrann och pålitlig.
Har B-körkort

Vi erbjuder företagsbil.
Arbetet utförs främst i Mariefred, Strängnäs, Nykvarn samt i Stockholm.
Det är meriterande om du talar serbiska, kroatiska eller bosniska, men det är inget krav.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansökningar tas endast emot via e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: allmontagers@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R&s Allmontage AB (org.nr 559503-2920)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10020417

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