Snickare sökes
R&s Allmontage AB / Snickarjobb / Strängnäs Visa alla snickarjobb i Strängnäs
2026-08-03
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Vi söker en självgående och noggrann snickare som kan arbeta självständigt och ta ansvar för sina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av snickeriarbeten.
Kan arbeta självständigt.
Är ansvarsfull, noggrann och pålitlig.
Har B-körkort
Vi erbjuder företagsbil.
Arbetet utförs främst i Mariefred, Strängnäs, Nykvarn samt i Stockholm.
Det är meriterande om du talar serbiska, kroatiska eller bosniska, men det är inget krav.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansökningar tas endast emot via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: allmontagers@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R&s Allmontage AB
(org.nr 559503-2920) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020417