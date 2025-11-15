Snickare sökes
NGM Grupp AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-11-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NGM Grupp AB i Stockholm
Vi på NGM Grupp AB är ett växande byggföretag som arbetar med allt från renoveringar ochtillbyggnader till nyproduktion av bostäder och lokaler. Vi värdesätter kvalitet,yrkesskicklighet och goda kundrelationer. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vihjälps åt, har kul på jobbet och alltid strävar efter att leverera bästa möjliga resultat.Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med olika typer av snickeri- och byggjobb, till exempel montering,renovering, tillbyggnader samt enklare förberedande arbeten. Arbetet sker både självständigtoch tillsammans med kollegor beroende på projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för bygg och hantverk och som är noggrann, pålitlig och arbetsvillig. Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du är engagerad och villutvecklas inom yrket. Erfarenhet från byggbranschen är meriterande, men vi välkomnar ävendig som är i början av din karriär. B-körkort är en fördel men inget krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett trevligt gäng med god sammanhållning och bra arbetsmiljö. Vierbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och möjlighet att utvecklas och lära dig merinom yrket. Du får varierade arbetsuppgifter och chansen att vara med och bidra i både småoch stora byggprojekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Ansöka enligt e-mejl
E-post: info@gmgrupp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NGM Grupp AB
(org.nr 559272-4065) Jobbnummer
9606631