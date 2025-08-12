Snickare/Montör
2025-08-12
, Ovanåker
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
Friska Vindar AB
Vi är ett litet och kreativt företag som jobbar med renovering hos främst privatpersoner. Vårt största fokus ligger på att möta kundens behov och erbjuda personlig service på plats hemma hos kunderna.
Vi söker dig som har intresse och kunskap inom de renoveringar och ombyggnationer vi utför.
Vi har stor variation i våra uppdrag och vi ser det som en styrka att man får ett ombyte i arbetsmiljön.
I första hand tänker vi att denna tjänsten ska tillsättas för att utföra arbeten som:
• Fönsterbyten och dörrar
• Fasadrenoveringar
• Takbyten
• Husmålning
• Ventilation
• Isolering
Du som söker kommer att arbeta i team om 2-4 personer på plats hos kunderna. Meriterande är om du har BE-körkort
Du behöver kunna svenska språket och vi värdesätter att du är en social person som förstår vikten av en god kundrelation.
Firman är belägen i Hofors och normalt arbetsområde är inom 10-mils radie.
Varmt välkommen med din ansökan eller frågor till info@friska-vindar.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@friska-vindar.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friska Vindar AB
(org.nr 559376-2411) Kontakt
Jonathan Klaussen info@friska-vindar.com 0760389620 Jobbnummer
9454395