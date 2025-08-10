Snickare, målare och plattsättare

Maximum Kakel & Bygg AB / Målarjobb / Botkyrka
2025-08-10


Hej !
Vi på Maximum Kakel & Bygg AB växer och söker nu fler duktiga medarbetare till vårt team. Vi utför arbeten främst i Stockholms län och erbjuder våra kunder hög kvalitet och professionellt hantverk.
Vi söker dig som:
Har yrkeserfarenhet som målare, snickare eller plattsättare
Är noggrann och har öga för detaljer
Kan arbeta självständigt men också trivs med att samarbeta
Är ansvarstagande och punktlig
Har B-körkort (meriterande)

Dina arbetsuppgifter
Målare: inomhus- och utomhusmålning, spackling, tapetsering
Snickare: byggnation, montering, renoveringar
Plattsättare: sätta kakel, klinker och andra plattor i kök, badrum och övriga utrymmen

Vi erbjuder:
Anställningsavtal
Konkurrenskraftig lön
Trevligt arbetsklimat

Placeringsort: Stockholms län
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort beskrivning av dig själv till: info@maximumbygg.se
Eller ring: Andreya - 0736309648
Märk ansökan med vilken tjänst du söker.

Arbetsgivare
Maximum Kakel & Bygg AB (org.nr 559255-1757)
Rådmansbacken 9 Lgh 1802 (visa karta)
145 55  NORSBORG

Jobbnummer
9451522

