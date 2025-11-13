Snickare inom ROT

Prowork Göteborg AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-11-13


Snickare till ROT-projekt sökes i Göteborg
Vi på Prowork söker nu självgående snickare inom ROT till spännande uppdrag i Göteborg. Här får du arbeta med projekt som fokuserar på renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Vi söker dig som har erfarenhet av ROT-projekt, trivs i varierande miljöer och gillar att skapa hållbara lösningar.

Publiceringsdatum
2025-11-13

Kvalifikationer
Yrkesbevis eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som snickare inom ROT
Kan läsa ritningar och planera arbetet självständigt
God svenska i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet

Meriterande:
Erfarenhet av arbete i bostäder och kommersiella lokaler
Heta arbeten
Säkra lyft
Liftkort

Är du redo för nästa steg i karriären?
Skicka in din ansökan redan idag - vi går igenom ansökningar löpande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091), https://prowork.se/

Jobbnummer
9604218

