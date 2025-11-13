Snickare inom ROT
2025-11-13
Snickare till ROT-projekt sökes i Göteborg
Vi på Prowork söker nu självgående snickare inom ROT till spännande uppdrag i Göteborg. Här får du arbeta med projekt som fokuserar på renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Vi söker dig som har erfarenhet av ROT-projekt, trivs i varierande miljöer och gillar att skapa hållbara lösningar.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Yrkesbevis eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som snickare inom ROT
Kan läsa ritningar och planera arbetet självständigt
God svenska i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i bostäder och kommersiella lokaler
Heta arbeten
Säkra lyft
Liftkort
Är du redo för nästa steg i karriären?
Skicka in din ansökan redan idag - vi går igenom ansökningar löpande.
