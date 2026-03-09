Snickare/byggnadsarbetare
2026-03-09
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
Snickare sökes.
Omväxlande uppdrag , nybyggnationer , tillbyggnationer renoveringar av byggnader med tak, fasader ,fönster , badrum , kök ,golv mm
Yrkesbevis är mediterande.
Personliga egenskaper är av största vikt
Punktlighet i arbetstider , effektivitet i utförande av arbetsmoment, intresse och fallenhet av yrket snickare , trevligt bemötande till kollegor och kunder , ge god service till kunden.
Vi ser möjlighet till att utvecklas tillsammans.
Lön efter kompetens, enligt kollektivavtal
Plus om du bor på Öland .
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: vfbyggservice@hotmail.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vf-Byggkonsult & Bygg AB Kontakt
Valentin Folkemark vfbyggservice@hotmail.se 073-7252475 Jobbnummer
