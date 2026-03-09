Snickare/byggnadsarbetare

Vf-Byggkonsult Och Bygg AB / Snickarjobb / Borgholm
2026-03-09


Snickare sökes.
Omväxlande uppdrag , nybyggnationer , tillbyggnationer renoveringar av byggnader med tak, fasader ,fönster , badrum , kök ,golv mm
Yrkesbevis är mediterande.
Personliga egenskaper är av största vikt
Punktlighet i arbetstider , effektivitet i utförande av arbetsmoment, intresse och fallenhet av yrket snickare , trevligt bemötande till kollegor och kunder , ge god service till kunden.
Vi ser möjlighet till att utvecklas tillsammans.
Lön efter kompetens, enligt kollektivavtal
Plus om du bor på Öland .
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: vfbyggservice@hotmail.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vf-Byggkonsult Och Bygg AB (org.nr 559209-5508)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vf-Byggkonsult & Bygg AB

Kontakt
Valentin Folkemark
vfbyggservice@hotmail.se
073-7252475

Jobbnummer
9786391

