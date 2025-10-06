Snickare / Byggnadsarbetare
Göteborgs Service Partner AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Service Partner AB i Göteborg
Hej,
Vårt företag arbetar i huvudsak med fastighetsservice men vi får en hel del uppdrag inom bygg med renoveringar, anpassningar av lokaler m.m.
Vi söker nu en snickare/byggarbetare för att förstärka vårt lag och söker dig som är flexibel och mångsidig och kan jobba med flera olika saker inom bygg så som snickeri, målning, golvläggning m.m.
Vi ser gärna att du har jobbat inom bygg tidigare men är öppna för dig som är nyutbildad dock är B-körkort ett krav.
Vi är ett företag på 15 personer med starkt engagemang och mycket glädje på jobbet och rätt inställning är viktigt samt att du kan jobba lag.
Arbetet är mycket varierande och arbetsuppgifter inom fastighetsservice kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: gbgpartner@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Service Partner AB
(org.nr 559327-4409) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Goran Djurdjevic gbgpartner@hotmail.com Jobbnummer
9541042