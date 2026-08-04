Snickare

Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon / Snickarjobb / Stockholm
2026-08-04


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En erfaren snickare sökes för långvarigt arbete; det är ett krav att kunna tala svenska eller engelska. Sökande måste ha omfattande erfarenhet av alla aspekter av snickeri, inklusive stomresning, golvläggning och köksmontering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: sandlergady@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon

Arbetsplats
Nelson's Lyxiga Tjänster

Kontakt
DDG BYGG
sandlergady@gmail.com

Jobbnummer
10021196

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