Snickare
Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-08-04
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, Mora
eller i hela Sverige
En erfaren snickare sökes för långvarigt arbete; det är ett krav att kunna tala svenska eller engelska. Sökande måste ha omfattande erfarenhet av alla aspekter av snickeri, inklusive stomresning, golvläggning och köksmontering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: sandlergady@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon Arbetsplats
Nelson's Lyxiga Tjänster Kontakt
DDG BYGG sandlergady@gmail.com Jobbnummer
10021196