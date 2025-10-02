Snickare
2025-10-02
Oxelösund
Trosa
Gnesta
Flen
Stockholm
Enköping
Täby
Uppsala
Vi söker erfaren och engagerad snickare för uppdrag i Nyköping. Rekryteringen sker på uppdrag av en seriös byggfirma i Stockholm med kollektivavtal.
Anställning sker direkt av byggfirman, ej uthyrning/bemanning.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning
Goda villkor enligt Byggnads kollektivavtal
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
Har minst 3 års dokumenterad erfarenhet inom snickeri/träarbete
Har bred kompetens inom olika moment av byggnation
Arbetar noggrant, kvalitetsmedvetet och visar respekt för både kunder och kollegor
Är punktlig, självgående och strukturerad
Du är strukturerad, självgående och har god kommunikation med både kollegor och beställare.
Arbetsförhållanden och krav:
Arbetet sker både inomhus och utomhus.
Fysiskt krävande arbetsuppgifter förekommer: stående, gång, lyft, knäböjning samt hantering av verktyg
Övriga krav:
Goda kunskaper i svenska eller engelska
B-körkort är meriterande
Goda referenser är ett krav
Ansökan:Välkommen med din ansökan redan idag! Observera att vi INTE hanterar ansökningar via telefon. Vi kontaktar löpande kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringen. OBS! Våra kontor är i Täby, men arbetsplatserna är beroende av projekt, i detta fall Nyköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ceramo AB
(org.nr 559131-5824)
Rekrytering
Rekrytering Ceramo rekrytering@ceramo.se 0767045847
9538216