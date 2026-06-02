Slöjdlärare
2026-06-02
Vi på Ögårdsskolan söker nu en engagerad och legitimerad slöjdlärare för årskurs 3–6. Tjänsten är en deltidsanställning på 80% med start augusti 2026. Hos oss får du det bästa av två världar: en kreativ och välutrustad miljö och chansen att undervisa i både textil- samt trä- och metallslöjd.
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i slöjd (både trä/metall och textil) för åk 3–6 utifrån Lgr22.
Ansvara för slöjdsalens miljö, materialinköp och säkerhetsrutiner.
Skapa en trygg, inspirerande och kreativ lärandemiljö där eleverna vågar prova sig fram.
Är legitimerad slöjdlärare.
Har erfarenhet av och kunskap i både trä- och metallslöjd samt textilslöjd.
Är en trygg vuxen med god förmåga att skapa struktur och studiero.
Ögårdsskolan är en tvåparallellig F-6-skola med ca 250 elever. Vi är en liten skola med stort fokus på språkutveckling och en trygg och lugn familjär miljö. Våra elever, varav huvuddelen har sina rötter i andra kulturer än den svenska, är motiverade och nyfikna på sin omvärld. Studiebesök, kulturevenemang och pedagogiska utflykter är viktiga moment i våra elevers vardag, allt för att de ska få en så varierad undervisning som möjligt. Vår vision är att vår skola ska vara en attraktiv och framgångsrik skola där eleverna ges goda förutsättningar inför fortsatta studier och yrkesliv. För att lyckas med detta arbetar vi med mindre klasser och hög vuxennärvaro. Vi har maximalt 20 elever i varje klass och minst en elevassistent i varje årskurs.
Ögårdsskolan ligger i anslutning till Malmös moské i Ögårdsparken vid Jägersro. Vår skolgård som är en del av parken är antagligen den största och grönaste skolgården i hela Malmö stad. De små skogspartierna och de stora grönområdena används flitigt i undervisningssyfte då skolan är deltagare av Friluftsfrämjandets Skogshjältarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: carljohan@ogardsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Leg slöjdlärare".
Deltidsjobb. Arbetsgivare: Islamic Centers Församling
Jägersrovägen 90 (visa karta
)
213 75 MALMÖ
