Vi söker en ny 2:e man i Örnsköldsvik
Sedan starten 1994 har vi på Hemmakväll gjort allt för att du ska kunna njuta av både de små och stora stunderna som hör till livets goda sida. På Hemmakväll tar vi godis på riktigt och roligt allvar.
Hemmakväll driver butiker över hela landet och har idag närmare 600 medarbetare i våra ca 70 butiker. Vårt mål är att ha det bästa sortimentet med den högsta kvaliteten inom lösgodis, stycksaker, dryck, snacks, glass och leksaker. Tillsammans med våra leverantörer ger vi kunderna möjligheten att handla de senaste nyheterna först hos oss. Vår ambition är att alltid bjuda våra kunder på upplevelser, överraskningar – och oss själva.
Längtar du efter att förmedla glädje? Älskar du godis lika mycket som oss? Välkommen att skicka in din intresseanmälan!
Vi söker 2:e man till en av våra butiker!

Publiceringsdatum 2026-06-02

Om tjänsten
Som 2:e man är du en nyckelperson i butiken. Du arbetar nära butikschefen och tar ansvar för driften vid dennes frånvaro. Rollen är en kombination av ledarskap och operativt arbete i butik.
Tjänsten omfattar 36 timmar per vecka och är en tillsvidareanställning med månadslön.Arbetsuppgifter
• Vara butikschefens närmaste stöd i den dagliga driften samt ta ett aktivt ansvar för planering, prioriteringar och uppföljning av butikens verksamhet.
• Bidra till att utveckla försäljning, lönsamhet och kundupplevelse genom att leda, coacha och stötta medarbetare i det dagliga arbetet.
• Ansvara för och följa upp rutiner inom bland annat bemanning, schemaläggning, varuflöde, kampanjgenomförande, inventering och övriga administrativa uppgifter enligt företagets riktlinjer.
• Säkerställa en välskött, inspirerande och säljande butik genom att driva arbetet kring exponering, varupåfyllnad, ordning, kvalitet och kundservice.
• Delta i det operativa arbetet i butik, inklusive kassahantering, varumottagning, uppackning och kundmöten, samtidigt som du tar ett utökat ansvar för helheten i verksamheten.
• Fungera som ställföreträdande butikschef vid behov och bidra till att butikens mål, rutiner och arbetssätt efterlevs.
Arbetet innebär både dag- och kvällstid samt helgarbete, vilket kräver flexibilitet och förmåga att anpassa sig till butikens behov och kundflöde.
Om dig Vi söker dig som har erfarenhet av sälj- och butiksarbete inom detaljhandeln. Du har ett intresse för våra produktområden och brinner för att ge god kundservice. Erfarenhet av kassahantering och försäljning är meriterande, men inget krav.
Du är målmedveten, nyfiken och engagerad – med en positiv inställning och god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team, är flexibel och gillar att ta ansvar. Du måste ha fyllt 16 år på grund av tobaksförsäljning.
Hos oss på Hemmakväll värdesätter vi personliga egenskaper såsom hög servicekänsla, drivkraft och ett genuint intresse för våra kunder. Vi tror på mångfald och strävar efter en arbetsplats där olika erfarenheter och perspektiv berikar vårt arbete.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemmakväll AB
https://karriar.hemmakvall.se
Nygatan 5A (visa karta
)
891 64 ÖRNSKÖLDSVIK
