Gruppchef och utbildare inom kollektivtrafik
2026-06-02
Vill du kombinera ledarskap och utbildning – och bidra till att kollektivtrafiken fungerar varje dag för tiotusentals Uppsalabor?
Hos oss på Gamla Uppsala Buss får du en varierad och meningsfull roll där du leder, coachar och utbildar våra bussförare. Du har stor möjlighet att påverka både arbetssätt och människors utveckling – och du gör det tillsammans med ett erfaret och stöttande team.
Du behöver inte kunna allt från start – vi ger dig en strukturerad introduktion och rätt förutsättningar att växa in i rollen.
Om rollen
Du arbetar tillsammans med 7 kollegor och ansvarar gemensamt för cirka 500 förare. Med föraren i fokus finns du nära verksamheten och är ett stöd i det dagliga arbetet.
Rollen är varierad och består av tre huvuddelar:
Ledarskap
Stötta och coacha förare i deras vardag
Hålla medarbetarsamtal och följa upp prestation och trivsel
Hantera arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor
Hålla utbildningar för blivande och befintliga förare
Undervisa i teori (D-behörighet och YKB)
Genomföra praktiska moment som övningskörning
Utveckling
Bidra till att förbättra rutiner och arbetssätt
Driva utvecklingsinitiativ i verksamheten
I din roll som gruppchef har du din närmsta arbetsgrupp av andra gruppchefer och får dessutom stöd av flera delar i verksamheten och främst från HR, trafikledning och personalplanering.
Vem är du?
Vi tror att du har ett intresse för människor och utveckling – oavsett om du idag är förare, trafikledare, körskollärare, utbildare eller har ledarerfarenhet från en annan verksamhet.
För att trivas i rollen är du:
Tydlig och trygg i ditt sätt att leda
Pedagogisk och bekväm med att prata inför grupper
Lyhörd, strukturerad och lösningsorienterad
Bra på att samarbeta och skapa förtroende
Du motiveras av att hjälpa andra att lyckas och har förmågan att både stötta och ställa krav.
Förmåga att leda eller instruera andra i arbete eller utbildning
D-behörighet minst 5 år tillbaka och YKB
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som bussförare eller som lärare vid övningskörning under förarutbildning för körkortsbehörighet för buss.
Meriterande:
Erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning
Pedagogisk erfarenhet eller utbildning
Erfarenhet av vuxenutbildning
Vi ser positivt på din vilja att utvecklas, och du behöver därför inte uppfylla de meriterande kraven.
Därför ska du välja oss
En roll där du gör konkret skillnad i människors arbetsvardag
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett erfaret och hjälpsamt team med stark sammanhållning
En trygg arbetsgivare med tydligt samhällsuppdrag
Hos oss styrs arbetet av våra värdeord: Engagerad, Pålitlig, Omtänksam och Skicklig – och en stark vi‐känsla.
Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-06-16.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Madelene Fredin, HR-Specialist, 018-444 58 81, madelene.fredin@gub.se
Erik Gustafsson, Utbildningschef (rekryterande chef), 070 268 22 48 Fackförbund Kommunal, kommunal@gub.se
Fackförbund Vision, vision_fortroendevalda@gub.se
Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringsföretag och liknande.
Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största offentligt ägda bussföretag och ägs idag av Region Uppsala. Vår huvudverksamhet är att, på uppdrag av Region Uppsala, utföra stadsbusstrafiken i Uppsala. Företaget har idag ca 650 medarbetare.
För oss är en jämn ålders- och könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald viktigt. Vi är stolta över vår mångkulturella arbetsstyrka med anställda från över 40 nationaliteter.
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gamla Uppsala Buss Aktiebolag
(org.nr 556036-0959)
Rapsgatan 35
)
754 50 UPPSALA
Gamla Uppsala Buss AB Kontakt
Madelene Fredin madelene.fredin@gub.se 018-4445881
