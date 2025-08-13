Slangmontörer till Hydroscand!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Montörsjobb / Umeå Visa alla montörsjobb i Umeå
2025-08-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Är du en lagspelare med ett tekniskt intresse, tycker om fysiskt arbete och kanske till och med har erfarenhet av montering? Vi söker glada slangmontörer till Hydroscand!
Som slangmontör på Hydroscand är du en viktig del i verksamhetens flöde där du i huvudsak arbetar med montering av slangar och kit, där du tillsammans med ditt team hämtar, färdigställer och packar produkterna inför leverans mot kundorder.
Uppdraget är med omgående start och pågår preliminärt till augusti 2026 med möjlighet till förlängning eller övertag hos kund.
Arbetstider är förlagda vardagar måndag-fredag kl. 06.00-15.00. Observera att tiderna kan ändras något under uppdragets gång, ex. till 06.30-15.30 eller 07.00-16.00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med ett tekniskt intresse och som med fördel har tidigare erfarenhet av montering eller likvärdigt arbete. I ditt arbetssätt är du ambitiös, effektiv och noggrann. Du är en lagspelare som trivs med att samverka med andra och har en positiv framtoning där du bidrar med god stämning runt omkring dig. Dessutom tar du stort ansvar över ditt eget arbete och lämnar inte något halvfärdigt.
Truckkort behörighet B1 och B2 är meriterande.
Hos Hydroscand erbjuds du en spännande roll i ett internationellt, familjeägt företag där du får möjlighet att växa tillsammans med engagerade kollegor i en kunddriven och decentraliserad organisation. Hydroscand har en stark företagskultur som präglas av samarbete, ansvarstagande och ett genuint engagemang för våra kunder.
Du blir en del av ett bolag som är representerat i över 20 länder med mer än 1400 medarbetare, och där varje individ spelar en viktig roll i både vår gemensamma framgång och din personliga utveckling. Arbetsvardagen är varierad, tempot högt och möjligheterna många - här får du både förtroende och stöd att ta nästa steg i karriären.
Är det dig vi söker eller vet du någon som skulle passa? Ansök eller tipsa oss redan idag!
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidater.
Vi ser fram emot att träffa dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elin Eklund elin.eklund@studentconsulting.com Jobbnummer
9457585