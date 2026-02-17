Skyddsvakt Natt Behov
2026-02-17
Skyddsvakt - Nattjänst
Tempest Security söker skyddsvakter för nattjänst behov i centrala Stockholm!
Vill du arbeta i en miljö där säkerhet, professionalism och ansvar står i centrum?
Vi söker nu i första hand utbildade skyddsvakter som vill vara en del av vårt team på spännande uppdrag i hjärtat av Stockholm.
Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Vara svensk medborgare
• Vara ostraffad och ha ordnad ekonomi
• Vara drogfri
• Vara godkänd av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserat bevakningsföretag
• Vara skyddsvaktsutbildad
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper
Tempests framgång bygger på personligt engagemang, nära kundrelationer och noggrann matchning mellan medarbetare och uppdrag. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är:
• Anpassningsbar och flexibel
• Noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
• Tjänstvillig och serviceminded
• Professionell och pålitlig i ditt arbetssätt
Du tar ditt yrkesval på allvar, har gott omdöme och trivs med ansvar. Med din sociala kompetens och utåtriktade personlighet blir du en god representant och ambassadör för Tempest Security - alltid med kunden i fokus.
Meriterande kvalifikationer
• HAS-utbildning
• OC-utbildning
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete
• Flerspråkighet
• Körkort
• Äldre sökande
Övrigt
• Tillträde: Enligt överenskommelse (sommarvikariat)
• Anställningsform: Enligt kollektivavtal
• Lön: Enligt gällande avtal
• Arbetstider: Nattjänst
Välkommen till Tempest Security
Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansök redan idag och bli en del av Tempest Security - där vi tillsammans skapar trygghet och säkerhet varje dag. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Sizar Noori sizar.noori@tempest.se Jobbnummer
9747610