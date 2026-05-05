Skrotbearbetare
Har du erfarenhet av skrotbearbetning eller likvärdigt, uppskattar att vara ute året om och jobba fysiskt? Vill du ha en möjlighet att jobba på en ny produktionsanläggning i ett växande företag? Då är denna tjänst något för dig!
7 Steel Nordic Recycling ingår i värdekedjan som tillverkar Europas mest miljövänliga armeringsstål. Vårt uppdrag är att samla in och förädla förbrukat järn- och metallskrot från industrier, lantbruk, rivningar och andra skrothandlare till vårt stålverk som i Norge. Där återvinns sedan stålskrot motsvarande två Eiffeltorn per vecka! Detta stål bearbetas sedan inom koncernen till olika armeringslösningar vilket på så sätt skapar en cirkulär värdekedja och är vårt bidrag till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Som skrotbearbetare kommer du framför allt bearbeta järnskrot från större till mindre delar. Du använder i huvudsak en Materialhanterare men kommer också ta hjälp av andra verktyg för att kunna utföra jobbet. Arbetet är utomhus så du behöver uppskatta att jobba ute i friska luften. Rollen innebär stundtals arbete i stillastående positioner och hantering av tyngre material, vilket kräver att du har god fysisk arbetsförmåga.
Krav för tjänsten är:
Erfarenhet av att hantera maskiner och tyngre material.
Uthållig, van vid fysiskt arbete.
B-körkort
Svenska språket, flytande i tal och skrift.
Meriterande är:
Erfarenhet av att svetsa
Tidigare arbetat med järn och känner till olika material.
Truckkort, främst motviktstruck, hjullastare och ev grävmaskin.
Industribakgrund
Heta arbeten
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, initiativrik och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är en problemlösare som uppskattar eget ansvar och har en stark drivkraft att utvecklas. Du föredrar fysiskt arbete utomhus och har inget emot att bli smutsig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i vår rekrytering.
Vårt erbjudande!
Du blir en del av ett team som jobbar med hållbarhet och recycling. För denna tjänst tillämpas Teknikavtalet IF Metall.
När?
Tjänsten är en anställning på 100%, dagtid 07:00-16:00 med start omgående.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, vi går igenom ansökningar löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Frågor om tjänsten:
Jens Johansson Operations Manager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er ett heltidsjobb. Arbetsgivare 7 Steel Nordic Recycling AB
(org.nr 556574-0643), https://7-steelnordic.com/7-steel-nordic-recycling/
Östersjövägen 65 (visa karta
)
374 31 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jens Johansson jens.johansson@7-steel.com 0701-487338
9891621