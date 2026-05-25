Skribent inom e-hälsa och digitalisering
2026-05-25
Är du en fena på att skapa användarvänlig och målgruppsanpassad information? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-05-25Om tjänsten
I rollen som skribent ansvarar du för att skapa, utveckla och tillgängliggöra tydlig, målgruppsanpassad och användarvänlig information i våra interna och externa kanaler. Du arbetar med att skriva, visualisera och löpande uppdatera innehåll i exempelvis vägledningar, stödmaterial och digitala plattformar. I rollen ingår även att strukturera befintlig information och dokumentation för att förbättra läsbarhet och användarvänlighet.
Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du får stort eget ansvar och utrymme att själv strukturera ditt arbete. Du får möjlighet att arbeta i en utvecklingsinriktad miljö där du är med och gör komplex eller teknisk information begriplig och lättillgänglig för olika målgrupper genom ett tydligt och pedagogiskt språk.
Du tillhör enheten för nationell samordning, som ansvarar för myndighetens externa samverkansformer, nationella råd och arbetsgrupper. Enheten utvecklar gemensamma arbetssätt och metodstöd för extern samverkan samt samordnar dialog och samarbete med nationella aktörer.
Om dig
Vi söker dig som trivs när du får arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du har förmåga att göra komplex information begriplig och målgruppsanpassad. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för ditt eget arbete och strukturera din arbetsdag. Du tar också initiativ och kommer med idéer på hur exempelvis arbetssätt och samarbetsformer kan utvecklas.
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom kommunikation eller it alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
minst tre års aktuell erfarenhet av roll som skribent eller liknande
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
aktuell erfarenhet av och kunskap om digitalisering i sektorn hälsa, vård och omsorg
aktuell erfarenhet av arbete i en organisation med agilt arbetssätt.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av rekryterande chef Jessica Tegelius, 010-458 62 95.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 9 juni. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
