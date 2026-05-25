Kock till Gymnasieskolan Nolaskolan, centrala Örnsköldsvik
Är du en passionerad kock som brinner för matlagning, god mat och vill utvecklas i ett inspirerande kök? Då kan du vara den vi söker! Hos oss arbetar du dagtid, är ledig kvällar, helger och röda dagar. Du blir en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, har roligt på jobbet och tillsammans skapar måltider som gör skillnad.Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss kommer du att:
tillaga näringsrika och välsmakande måltider och sallader av hög kvalitet
arbeta med specialkoster och varierade lunchalternativ
bidra med idéer och utveckling av oss tillsammans i vårt kök
säkerställa god hygien, struktur och ordning
följa egenkontroll, rutiner & checklistor
vara en del av ett sammansvetsat team med högt tempo och mycket arbetsglädje
arbeta i kostdataprogram och beställa varorKvalifikationer
Vi söker dig som:
har erfarenhet som kock och är trygg i din yrkesroll i köket
trivs att arbeta i ett högt tempo och tillsammans med andra. Du skall gilla fart och fläkt!
har kunskap och gärna erfarenhet av tillagning av specialkoster
är strukturerad och ansvarstagande, och har lätt för att hitta lösningar när det behövs
kan arbeta självständigt men även i team
kommunicerar väl på svenska, både i tal, skrift och förståelse
har grundläggande datakunskap och bekväm att arbeta i digitala system
Kort sagt - vi söker dig som gillar mat, människor och ett kök där det händer saker!
Hos oss är det viktigt att trivas
Vi värdesätter arbetsglädje, samarbete och en trygg arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi inte bara bra måltider - utan också en arbetsplats där människor mår bra och utvecklas tillsammans.
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en vardag som fungerar. Vi vet att livet utanför arbetet är viktigt, och därför erbjuder vi ett arbete där du kan kombinera din passion för matlagning med en hållbar balans i livet.
Arbeta dagtid med lediga helger och röda dagar - perfekt för dig som vill få ihop livspusslet! Friskvårdsförmån och möjlighet till motionstid - vi satsar på ditt välmående!
Ett härligt team där vi stöttar varandra och har kul på jobbet Trevliga matgäster och en positiv, inkluderande arbetsmiljö Varierande arbetsuppgifter som gör att ingen dag
Här får du möjlighet att trivas, utvecklas och göra skillnad - varje dag.
Låter det som något för dig? Ladda då upp din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt kök!
Följ oss gärna på Instagram @matgladjeiornskoldsvik
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Köksenhetschef
Therese Sångberg therese.sangberg@ornskoldsvik.se 073-2703561 Jobbnummer
9925144