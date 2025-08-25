Skötare till Rättspsykiatrin
2025-08-25
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Är du intresserad av och kan se utmaningen i att arbeta med och planera en långsiktig vård som leder till att patienten kan återgå till ett gott liv i samhället igen? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Rättspsykiatriska enheten på Skaraborgs Sjukhus i Falköping är en säkerhetsklass 2 med 24 vårdplatser för personer dömda till vård enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård.
Det finns också ett öppenvårdsteam som följer upp patienter som inte längre behöver heldygnsvård men fortfarande har behov av stöd.
Hos oss arbetar omkring 70 medarbetare - allt från skötare, sjuksköterskor, läkare och psykologer till arbetsterapeuter, kuratorer, aktivitetspedagoger och behandlingsassistenter. Vi är en verksamhet i utveckling. Under hösten kommer verksamheten utökas med 9 vårdplatser i säkerhetsklass 3 med ca 20 medarbetare. Till denna utökning söker vi nu skötare.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat och tvärprofessionellt team som jobbar tätt tillsammans. Vi arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård och stöd.
Här erbjuds du handledning, möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter. Vi har moderna lokaler som är utformade för att skapa en trygg och läkande miljö för patienterna och en god arbetsmiljö för dig som personal.
Om jobbet
Som skötare hos oss kommer du att arbeta med rättspsykiatrisk omvårdnad i ett samarbete med kontaktpersoner och övriga team. Du arbetar nära patienten och är med i dennes vardag. Du hjälper och stöttar i många olika situationer, både praktiskt och i samtal. Du har tillgång till regelbunden handledning.
Vem är du?
Vi söker dig som har en godkänd omvårdnadsutbildning eller en utbildning vilken arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är flexibel, stabil och självgående. Du har även lätt för att samarbeta och du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.
Det är meriterande om du har en utbildning med inriktning mot psykiatrin eller har tidigare erfarenhet av arbete som skötare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du skall ha intresse av att arbeta med rättspsykiatriska patienter och deras specifika behov.
Du är strukturerad, ansvarstagande och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet berikar verksamheten. Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
Vi kallar till intervju löpande under rekryteringsprocessen - så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
