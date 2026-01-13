Skötare till Psykiatri Psykos Avd 241
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-01-13
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Välkommen till psykiatrin!
Vårdenheten tillhör Verksamhetsområde Psykiatri Psykos som har fokus på patienter med psykossjukdom.
Här värderar vi mötet med patienten och det finns tid för samtal och reflektion.
Avdelning 241 är en vårdavdelning med 16 vårdplatser som erbjuder psykiatrisk specialistvård till patienter som befinner sig i en akut sjukdomsfas. Varje patient tilldelas under vårdtiden en ansvarig läkare som ansvarar för utredning och behandling och en kontaktperson som håller i samordning och omvårdnad. På enheten arbetar det bland annat läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, kuratorer, apotekare och sjukvårdsbiträden.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Samtalet och mötet med patienten är det viktigaste verktyget i arbetet. Målet är inledningsvis att skapa lugn och trygghet för patienten. Därefter genom ett personcentrerat arbetssätt komma överens om en vårdplan som innehåller mål och strategier för behandling och uppföljning.
Viktiga delar i detta arbetssätt är att:
Lyssna och förmedla bilder av patientens livssituation, förmågor och hinder.
Skapa tillitsfulla relationer som leder till dialog och samarbete.
Formulera vårdplaner som är baserade på patientens berättelse och involvera anhöriga.
Utöver detta sedvanlig psykiatrisk omvårdnad, stödjande samtal och motiverande samtal.
Om dig
Vi söker dig som är:
Utbildad skötare/undersköterska.
Har två års erfarenhet av självskydd inom SU
Har minst 6 månaders erfarenhet av arbete på avdelning inom psykiatri inriktad på patienter med psykossjukom
Har fördjupad kunskap om psykossjukdomar
Har goda språkkunskaper, både svenska och ett annat europeiskt språk
Du har ett genuint intresse för mänskliga möten och drivs av kunna hjälpa andra. Våra patienters verklighet är ofta inte samma som din egen och du måste kunna visa omdöme, vara tydlig och försöka nå fram till patienten. Personlig lämplighet beaktas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
