Skötare natt timanställning

Psykiatriska kliniken
Vill du göra en insats där det verkligen behövs tillsammans med positiva och engagerade kollegor? Välkommen att söka till oss! #Sverigesviktigastejobb
Rollen som skötare
Som skötare hos oss medverkar du i genomförandet av omvårdnadsprocessens samtliga steg och följer patienten från in- till utskrivning. Vidare medverkar du i genomförandet av vård- och behandlingsplaner och samordnar patientbehandling i samverkan med övriga i teamet. Vi erbjuder en timanställning med tillsättning efter överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Region Jönköpings läns sjukhus har flera år i rad hamnat på topplaceringar i Dagens Medicins årliga rankningar.
Med målsättning "jämlik psykiatri" arbetar specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län med att erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Höglandssjukhus i Eksjö är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa. Region Jönköpings län arbetar för ett bra liv i en attraktiv region. Våra huvuduppdrag är folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt. Vi är länets största arbetsgivare med ca 11000 anställda inom ett hundratal yrken.Publiceringsdatum2025-11-05Profil
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska som har ett stort intresse för det psykiatriska arbetet och dess patientgrupper. Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård är önskvärt men inget krav. För att trivas hos oss tror vi att du är en person som uttrycker en positiv inställning till ditt arbete. Du är trygg och stabil samt har mod att agera efter din egen övertygelse. Då arbetsdagarna hos oss ser olika ut är det viktigt att du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Din förmåga till samarbete och att kunna sätta dig in i andras perspektiv är något som vi värderar högt då jobbet innefattar att arbeta med många olika människor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi arbetar aktivt för en trygg arbetsmiljö och erbjuder samtliga medarbetare utbildning i lågaffektivt bemötande. Dessutom implementerar vi modellen Safewards, som syftar till att minska uppkomsten av hot och våld genom att förebygga frustration och psykisk ohälsa - för både patientens och personalens skull.
Nyfiken på vår vardag? Följ oss gärna på Instagram @psykiatriskakliniken_hoglandet.
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Camilla Ringborg Johansson, vårdenhetschef avdelning A, 010-243 56 56. Alternativt Michaela Helgasdotter Sjöberg, vårdenhetschef avdelning B, 010-243 56 72.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2025-12-07 men intervjuer kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
