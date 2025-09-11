Skötare - Är du vår nya kollega?
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vi är en specialiserad ätstörningsavdelning med åtta vårdplatser för barn och ungdomar upp till 25 år boende i Västra Götalandsregionen.
En del av avdelningen vårdar barn och familj och samlokaliseras nu i nya lokaler med ungdomsavdelningen.
Under behandlingstiden, som oftast är upp till tolv veckor för ungdom och cirka åtta veckor för barn och familj erbjuds patienter med allvarlig ätstörning behandling enligt ett strukturerat vårdprogram. Avdelningen är del av en vårdkedja där ätstörningsspecialiserad öppenvård och dagvård ingår. Vårdarbetet på avdelningen bedrivs i team. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, skötare, kurator, familjebehandlare samt psykolog. Vi samarbetar även med dietist, kock, fysioterapeut, arbetsterapeut och musikterapeut.
Avdelningen har tilldelats uppdraget Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) för svårbehandlade ätstörningar. Ett intensivt utvecklingsarbete har pågått under en längre tid och nu öppnar vi även för barn och familj. Vi är noga med att utvecklingsarbetet kommer att fortsätta för att bedriva en god och säker vård. Som del av detta ingår en bred förstärkning av kompetensnivån i vårdarbetet och i personalgruppen med bland annat gemensamma utbildningsinsatser.
Vi är en levande slutenvårdssektion med internt utbyte, stöd och samarbete. Vi har en mycket spännande tid framför oss!
Vi välkomnar nu skötare, till vår expanderande arbetsgrupp.
Vad erbjuder vi?
Avdelningen ser fortbildning som en viktig hörnsten för kunskapsutveckling och evidensbaserad vård. Vi erbjuder både intern och extern utbildning inom ätstörningsområdet. Vi satsar även på utveckling av mentaliseringsbaserad miljöterapi samt utbildningar inom barn och ungdomspsykiatri. Avdelningen har regelbunden handledning i grupp.
Ätstörningsavdelningen är inne i en nyskapande period med fokus på vidareutveckling av metoder, processer och arbetssätt. Vår målsättning är att skapa välfungerande vård som på bästa möjliga sätt möter patientens individuella behov och förutsättningar. I detta arbetet spelar vårdpersonal och övriga delar av teamet en aktiv roll. Inom verksamheten bedrivs även mycket forskning och metodutveckling.
Vi söker dig som är intresserad att utvecklas både inom psykiatri och somatik och gillar att jobba med stödjande samtal.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Ordinarie somatiska och psykiatriska uppgifter för skötare. Patientgruppen har ofta en somatisk och psykiatrisk samsjuklighet, både av mer akut men också långvarigt tillstånd. Du får använda och utveckla din kompetens både i bemötande och omhändertagande. Ibland kan det förekomma mer akuta medicinska tillstånd. I arbetet ingår även motiverande samtal, pedagogiskt måltidsstöd samt planering inför permissioner.
Om dig
Vi söker dig som vill jobba med barn och unga vuxna och har ett intresse för både psykiatri och somatik. Du har omvårdnadsutbildning, inriktning psykiatri eller somatik. Är du specialiserad inom psykiatri är det meriterande så som tidigare erfarenhet inom barn och ungdomspsykiatri eller arbete med ätstörningar. Du behöver vara beredd att arbeta med barn och familj under 16 år och veta att patient och anhöriga alltid står i fokus. Har du erfarenhet i strukturerade samtal är det ett plus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddadyrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ätstörningsavdelning barn och unga vuxna Kontakt
Vårdenhetschef, Lena Haglund Backman 070-0824496 Jobbnummer
9504048