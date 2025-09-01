Skorstensfejare
Umeå Sotning och ventilation AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Umeå Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Umeå
2025-09-01
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Sotning och ventilation AB i Umeå
Brinner du för brandsäkerhet? Då är du kanske vår nya kollega?
Vilka är vi?
På Umeå Sotning och Ventilation AB är vi idag ett engagerat team på 20-25 medarbetare. Som vårt namn antyder arbetar vi med sotning och ventilation i Umeå med omnejd. Vi har varit verksamma sedan 80-talet och har ansvaret för sotning inom Umeå kommun. Vi är en del av Sovent Group, vilket ger oss styrkan och stabiliteten från en större organisation, samtidigt som vi lyckats behålla den familjära känslan och den nära gemenskapen på arbetsplatsen.
Din roll
Vi söker en noggrann och serviceinriktad skorstensfejare till vårt team! Som skorstensfejare hos oss får du en varierad och viktig roll där du bidrar till brandsäkerhet och en tryggare vardag för våra kunder. Arbetsuppgifterna består främst av sotning av eldstäder i bostäder och industrier, men även rådgivning till kunder kring eldning och säkerhet.
Vem är du?
Vi letar efter dig som är strukturerad, positiv och har ett sinne för ordning och reda. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete, men uppskattar också gemenskapen i ett team där samarbete är en viktig framgångsfaktor. Du kommer möta kunder dagligen i deras hem och blir därmed en viktig representant för oss, så att vara serviceinriktad och ha en ödmjuk inställning är ytterst viktigt.
Tidigare erfarenhet eller grundutbildning som skorstensfejare är meriterande, men det är minst lika viktigt att du har rätt inställning, vilja att lära dig och ambitionen att utvecklas i yrket. Varför oss?
Hos oss får du en varierad arbetsdag tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Du blir en del av en stark gemenskap där din insats är värdefull, och vi lägger stor vikt vid att du ska trivas och må bra. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med erfarna kollegor att lära av, och du får tillgång till företagets egna gym och övriga förmåner. Vi är stolta över att skapa en arbetsplats där samarbete och engagemang står i fokus, och där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Våra medarbetare trivs och känner stolthet i att vara en del av ett företag som arbetar för en renare och säkrare miljö.
Välkommen med din ansökan!
Omfattning: 100%
B-körkort är ett krav
Arbetstider: Måndag till fredag, 07:00-16:00
Skicka din ansökan via WEselect https://umeasotarn.weselect.com/p/64312-skorstensfejare#apply-form
Har du frågor? -Kontakta Joacim på 070-653 16 42
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 31 oktober.
Vi ser fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
https://umeasotarn.weselect.com/p/64312-skorstensfejare#apply-form Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Sotning och ventilation AB
(org.nr 556243-0362), http://www.umeasotarn.se
Formvägen 8 E (visa karta
)
906 21 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Sotning & ventilation AB Jobbnummer
9485483