Skoperande sjuksköterska
Scandinavian Gastro Clinic AB / Sjuksköterskejobb / Mölndal Visa alla sjuksköterskejobb i Mölndal
2026-07-11
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Scandinavian Gastro Clinic, belägen i GoCo Health Innovation City i Mölndal, är en modern specialistklinik med fokus på gastroenterologi och endoskopisk verksamhet.
Vi erbjuder specialistvård präglad av ledorden, kunskap, omsorg och trygghet. Vårt mål är att kombinera medicinsk expertis med ett professionellt och varmt bemötande för att skapa den bästa möjliga vården för våra patienter.
På vår klinik arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal tillsammans i ett engagerat och kompetent team.
Kliniken bedriver verksamhet dagtid, kvällstid och helger.
Nu söker vi en skoperande sjuksköterska som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-11Dina arbetsuppgifter
Som skoperande sjuksköterska hos oss kommer du att ha en central roll i den endoskopiska verksamheten. Du arbetar nära våra gastroenterologer och ansvarar för att säkerställa ett tryggt och professionellt patientomhändertagande genom hela vårdprocessen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Självständigt skopera patienter vid endoskopiska undersökningar enligt klinikens rutiner och gällande kompetenskrav.
Förbereda patienter inför undersökningar och behandlingar, vid behov.
Ansvara för sedering samt övervakning av patienten före, under och efter undersökning.
Dokumentation och administrativa arbetsuppgifter kopplade till patientvården.
Krav och kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av gastroenterologisk/endoskopisk verksamhet.
Erfarenhet av att skopera.
Erfarenhet av sedering och övervakning av patienter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande. För ytterligare information om tjänsten, kontakta:
Reza Alami, VD, +46 70 714 40 61 eller jobb@gastroclinic.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@gastroclinic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Gastro Clinic AB
(org.nr 556700-4535)
Vetenskapens Gränd 11 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL Jobbnummer
10000227