Skomakeri&Skrädderi&Nyckelservice

Abal Skomakeri & Nyckelservice AB / Skräddarjobb / Tyresö
2025-12-08


Det söks en medarbetare till butik & verkstad, helst med erfarenhet av:
Skomakeri, Nyckelservice och Skrädderi.

Personer utan erfarenhet inom någon av dessa tre yrken ombeds vänligen att inte höra av sig.
Företräde ges till sökande som bor i närområdet.

Svenska språket är viktigt - utan språkkunskaper ber vi er att inte kontakta oss.

Unga personer som har avslutat gymnasiet och söker en tillfällig inkomst kan få möjlighet att genomgå gratis upplärning inom vissa arbetsmoment.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: adiljan2@yahoo.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Abal Skomakeri & Nyckelservice AB (org.nr 559367-9482)

Jobbnummer
9634501

