Undersköterska/vårdbiträde till helgtjänst på Ardalagården
Skara kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Skara Visa alla undersköterskejobb i Skara
2026-06-15
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Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Ardalagården är ett särskilt boende för äldre som är beläget i centrala Ardala, strax utanför Skara.
Arbetet innebär
Du kommer att utföra arbetsuppgifter kring den personliga omsorgen, omvårdnad och dokumentation samt delegerade hälso- sjukvårdsuppgifter. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vem är du?
För att passa i rollen är du genuint intresserad av vård och omsorg och du ska ha en hög servicenivå och gott bemötande i arbetet.
Vi uppmuntrar till individens självbestämmande genom lyhördhet och respekt. Det är av vikt att du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med människor, har hög flexibilitet samt kan samarbeta med andra.
Kvalifikationer
Vård och omsorgsutbildning är meriterande
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
God kunskap i svenska språket i både tal och skrift
Datavana för att dokumentera i verksamhets- och dokumentationssystem
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Anställningen är en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse.
Arbetet är förlagt till helg och arbetstidsmåttet är 30 timmar för en heltid. En personlig överenskommelse ligger till grund så anställningsavtalet skrivs på 37 timmar/veckan.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan idag!
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer här.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Kommun
(org.nr 212000-1702), http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Viktoriagatan 2 A (visa karta
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532 88 SKARA Arbetsplats
Skara kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Johanna Hägervi johanna.hagervi@skara.se 0511-32873 Jobbnummer
9964286