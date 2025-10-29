Skomakare,Skrädare,Nyckelservice.

Abal Skomakeri & Nyckelservice AB / Skomakarjobb / Tyresö
2025-10-29


Vi söker en ärlig, pålitlig och punktlig kollega med erfarenhet av skoreparation, skräddare och nyckeltillverkning. Om du har erfarenhet av något av detta är det ett stort plus, men om inte kan jag lära upp dig. Under utbildningstiden utgår dock ingen lön. Jag ser fram emot dina förslag.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

