ThorenGruppen AB / Sjuksköterskejobb / Karlstad2021-06-29Välkommen till ThorenGruppen som är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag där vi driver gymnasieskolor, för- och grundskolor samt vuxenutbildningar från Malmö i söder till Kiruna i norr. Thoren Framtid ingår i ThorenGruppen med våra fem förskolor och fjorton grundskolor. Som medarbetare hos oss får du en unik chans att forma och utveckla ditt område och verksamheten. Tillsammans skapar vi Sveriges bästa skolor!2021-06-29Som skolsköterska kommer du att ha en viktig roll i skolans elevhälsoarbete och skolutveckling.Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsstöd i form av konsultation och handledning till personal och skolledning, teamarbete kring elever i behov av stöd och skolrelaterade utredningsuppdrag på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Som skolsköterska ska du främja måluppfyllelsen genom samarbete och samverkan inom och utom organisationen. Du kommer att tillhöra skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, specialpedagog, SYV och rektor.Vi erbjuderSom arbetsgivare erbjuder vi dig en plats i en spännande och nytänkande organisation som vill utveckla medarbetarupplevelse, hälsa och arbetsmiljö. Hos oss får du en arbetsmiljö med förutsättningar för att du ska kunna utvecklas som individ och i din roll som skolsköterska. Du får frihet under ansvar och snabba beslutsvägar, som gör det möjligt för dig att driva ditt arbete framåt. På Thoren Framtid i Karlstad ingår du i ett team som uppmuntrar idéer och kreativitet, där inget känns för stort eller svårt. ThorenGruppen erbjuder årligen sina medarbetare en utvecklingspeng som möjlighet för personlig utveckling och individuellt välbefinnande. Medarbetarna får varje år delta i Thoren Tillsammans, en unik konferens fylld med föreläsningar och inspiration för ThorenGruppens alla anställda.KvalifikationerVi söker dig som har en specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat som skolsköterska och/eller annat stödjande arbete med barn och ungdomar. Det är viktigt att du har förmåga att arbeta självständigt med ett helhetsperspektiv på verksamheten och du förväntas ha en god förmåga att samarbeta i ett team med andra professioner. Du har en god språklig, skriftlig och analytisk förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper så som social kompetens, flexibilitet och samarbetsförmåga.Ort: KarlstadAnställningens omfattning:Tjänsten är på 40 % med start den 9 augusti eller enligt överenskommelse.Välkommen med din ansökan!Blir du inspirerad av vad du läser och svarar du upp på våra förväntningar så är du varmt välkommen med din ansökan. Vi kommer läsa ansökningar efterhand och genomföra intervjuer fortlöpande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.För ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:RektorMarina Edman HellgrenTelefon: 010-331 07 59Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.seThorenGruppen är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag som grundades 1999, vi har drygt 2000 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder. Vi driver skolor från Malmö till Kiruna och vi har verksamheter på drygt 60 orter. Våra ledord MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta!Varaktighet, arbetstid40 %. Tillträde: 2021-08-09 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-13Thorengruppen AB5837543