Skolsköterska I Kramfors kommun
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Kramfors Visa alla sjuksköterskejobb i Kramfors
2025-10-06
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.

Arbetsuppgifter
Skolsköterskans uppdrag innebär fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete för att på så sätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I arbetet ingår bland annat planerad och öppen mottagning. Som skolsköterska arbetar du utifrån ett basprogram som framtagits ur Socialstyrelsens och Skolverkets riktlinjer. Tillsammans med rektor och elevhälsoteamets övriga professioner deltar du i elevhälsoteamsmöten för att stödja elevhälsoarbetet samt bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Samverkan inom skola och kommun samt med andra instanser förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom alternativt att du gått den specifika skolsköterskeutbildningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av skolsköterskearbete kan vara meriterande. Vi värdesätter din goda förmåga att arbeta både självständigt och i team vilket förutsätter trygghet, flexibilitet och prestigelöshet.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Elevhälsochef
Lisa Karlsson lisa.karlsson@kramfors.se 0612-804 46
