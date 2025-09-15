Skolsköterska Åsele kommun
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Barn- och utbildning söker en skolsköterska till sin verksamhetPubliceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska ingår du i Åsele kommuns skolors elevhälsoteam - Åsele Centralskola och Fredrika skola.
Du arbetar utifrån ett fastställt basprogram där bland annat hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer ingår. Du bidrar med medicinsk- och omvårdnadskompetens i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetar nära elever, vårdnadshavare och skolpersonal men samverkar också med externa aktörer såsom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Du kommer att ingå i kommunens HLT-arbete. I ditt uppdrag ingår även MLA-uppdraget. Du dokumenterar i journalprogrammet Prorenata. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska/barnsjuksköterska/skolsjuksköterskeutbildning. Det är meriterande om du arbetat som skolsköterska tidigare och är van att arbeta med barn och ungdomar. Du har en god förmåga att skapa relationer, du är trygg i din yrkesroll och genomför ditt arbete självständigt. Vidare är du noggrann och har en förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Omfattning
Tjänsten omfattar 70% varav 20% är MLA. 2025-11-24 eller enligt överenskommelse.
Övrigt
Löpande urval tillämpas under ansökningsperioden. Tjänsten kan komma att övergå till en tillsvidareanställning.
Lön enligt överenskommelse.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
