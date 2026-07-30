Skolsköterska
Hälsinglands Utbildningsförbund / Sjuksköterskejobb / Bollnäs Visa alla sjuksköterskejobb i Bollnäs
2026-07-30
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Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med bredd och kvalitet.
Förbundets arbete ska kännetecknas av att vara en motor för tillväxt, mäklare av utbildning och mötesplats för utveckling. Vi driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas innevånare samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar till företag och organisationer samt möjligheter till forskning och utveckling.Publiceringsdatum2026-07-30Beskrivning
Vi söker nu en skolsköterska 50% till Torsbergsgymnasiet i Bollnäs, där man både kommer att arbeta på gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta i ett väloljat team, där dagarna i en trygg och händelserik miljö fylls med framåtanda, generositet och givande relationer. Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i hälso-sjukvård för barn- och ungdomar, har en distriktssköterskeutbildning eller har gått skolsköterskeprogrammet.
Som skolsköterska ingår du i vårt elevhälsoteam där ditt huvudsakliga ansvar är den medicinska kompetensen vilket bland annat innebär att du genomför hälsosamtal och viss vaccination. I elevhälsoteamet ingår rektorer, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger. Vi har ett nära samarbete mellan elevhälsoteam och lärare/övrig personal.
Som skolsköterska hos oss kan du göra stor skillnad för eleverna och arbetet är både omväxlande och självständigt. Du arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Du kommer att ha ett nära samarbete med befintlig skolsköterska på Torsberg samt våra skolsköterskor i övriga delar av förbundet.
Vi lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med våra fantastiska elever. Vi arbetar förebyggande och främjande för att skapa en ökad kunskap och förståelse för hur kost, sömn, psykisk och fysisk aktivitet påverkar mående och motivation.Kvalifikationer
För att lyckas i din roll är det viktigt att du är flexibel, kommunikativ och har förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och lärare. Du är trygg, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Som skolsköterska på våra skolor har du en självständig roll och du behöver ha god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Eftersom du kommer att vara en aktiv i det hälsofrämjande arbetet behöver du vara bra på att kommunicera, motivera och inspirera.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från Elevhälsans medicinska insats (EMI)
Förtrogen att arbeta i Microsoft 365 och Prorenata journal
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper för att på bästa sätt komplettera de skolsköterskor vi redan har i förbundet.Kontaktuppgifter för detta jobbKontakt
Jantsje Ploeg, rektor, 073-0841630, jantsje.ploeg@hufb.se
Marie Grönning, MLA, 073-0394219, marie.gronning@hufb.seAnställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning
Omfattning: Deltid 50%
Varaktighet: 2026-12-31
Tillträde enligt överenskommelse, snarast
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden går ut, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Ansök senast: 2026-08-09
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hälsinglands Utbildningsförbund
(org.nr 222000-3111), http://hufb.varbi.com
Collinigatan 12 (visa karta
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821 43 BOLLNÄS Arbetsplats
Anpassade gymnasiet RO 1 Kontakt
Rektor RO 1
Jantsje Ploeg 0104541145 Jobbnummer
10016119