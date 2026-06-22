Skolsköterska
Staffanstorps kommun, Central barn- och elevhälsa / Sjuksköterskejobb / Staffanstorp Visa alla sjuksköterskejobb i Staffanstorp
2026-06-22
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Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?
CENTRAL BARN- OCH ELEVHÄLSA
Central barn- och elevhälsa är placerad under Utbildningsförvaltningen och arbetar med barn och elever 1-19 år. I den Centrala barn- och elevhälsan finns yrkesgrupperna psykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog och vi är ca 30 medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Arbeta enligt den medicinska elevhälsans basprogram.
Du ingår i skolans samlade elevhälsoteam och har ett nära samarbete med rektor, lärare och övrig personal, liksom med externa aktörer, myndigheter och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller skolsköterskeutbildning. Tidigare erfarenhet av att arbeta som skolsköterska ser vi som meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse.
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps Kommun
(org.nr 212000-1017)
Rådhuset, Torget 1 (visa karta
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245 80 STAFFANSTORP Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Central barn- och elevhälsa Kontakt
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
Margareta Dellhede margareta.dellhede@staffanstorp.se 046-251366 Jobbnummer
9972237