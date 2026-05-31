Skolsköterska
2026-05-31
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Arbetsuppgifter
Som skolsköterska hos oss arbetar du främjande och förebyggande för att stödja elevernas hälso- och kunskapsutveckling. Vi har också ett nära och gott samarbete med psykologer, kuratorer, specialpedagoger, rektorer och övrig personal. Du kommer bli erbjuden regelbunden handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Genomföra hälsobesök med hälsosamtal och relevanta screeningar.
• Erbjuda öppen mottagning för elever.
• Utföra vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.
• Bedriva hälsofrämjande arbete på grupp- och klassnivå inom folkhälsa och socialmedicin.
• Ge konsultation och rådgivning till pedagoger.
• Medverka vid kartläggningar av elevers skolsituation.
• Arbeta med närvaro- och frånvarouppföljning.
• Samverka med externa myndigheter för att säkerställa bästa möjliga stöd för eleverna.
Du är också en viktig resurs i Barn- och elevhälsans övergripande utvecklingsarbete. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam arbetar du för varje elevs bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska, barn- och ungdomssjuksköterska eller distriktssköterska. Även du som är under pågående specialistutbildning är välkommen att söka.
Du har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga och vill hjälpa dem till en positiv skolgång. Som person behöver du vara trygg, stabil, ansvarstagande, flexibel och självständig. Du har lätt för att samarbeta och kan strukturera upp ditt arbete på ett bra sätt. Har du en utbildning i Motiverande Samtal (MI) är meriterande. B-körkort är ett krav.
Bli en del av vårt team och bidra till att skapa en trygg och hälsosam skolmiljö för alla elever i Skövde kommun.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328844".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
541 83 SKÖVDE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning elevhälsa Kontakt
Enhetschef barn- och elevhälsa
Henrietta Ryberg henrietta.ryberg@skovde.se 0500-49 83 15
