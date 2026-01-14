Skolsköterska
Välkommen till Lingbygdens friskola! Nyfiken på nytt jobb och nya utmaningar? Nu söker vi en ny kollega i vårt elevhälsoteam. Vill du tillsammans med våra erfarna arbetskamrater utveckla verksamheten vidare?
Vår skolsköterska som varit här i flera år ska nu gå i välförtjänt pension och därför vill vi få kontakt med dig som kan jobba som skolsköterska 5-10%, ca 1/2 dag per vecka.
Vi bedriver till hösten verksamhet för ca 85 barn sammanlagt på förskola och grundskola F-6 (ca 15 på förskolan och ca 70 på skolan). På fritidshemmet har vi ca 40 barn inskrivna.
Lingbygdens friskola är nu inne på sitt 15 'e år och är ett självklart val för barnfamiljer som bor i eller flyttar till orten och samhällena runtomkring. Vi tar vara på landsbygdens fördelar, nära till naturen, långsamt växande samt en god och trygg miljö. Vi vill vara banbrytande både i pedagogiken och omsorgen. Vi vill både i förskolan och vår skola förverkliga vår profil med utomhuspedagogik, rörelse och hälsa.
Sedan 2011 äger och driver en ekonomisk förening Lingbygdens friskola och förskola, helt utan vinstintresse. Ekonomin är god, verksamheten får mycket uppskattning och vi har goda resultat. (Se bla Skolenkäten som Skolinspektionen genomför vartannat år.) Samarbetet med föräldrarna är mycket gott, mycket tack vare en styrelse som består av bla föräldrar och en aktiv föräldraförening. Som anställd på en friskola har vi bla fördelen att det är nära mellan idé och beslut. Anställningstryggheten är naturligtvis densamma som på alla skolor.
Du kommer att vara en del av vårt glada, sammansvetsade och erfarna arbetslag och får arbeta på en friskola, med en öppen atmosfär och ett temainriktat arbetssätt. Ditt engagemang, ditt arbete och ditt din kunskap inom elevhälsoarbetet stimulerar våra barn/elever till en god utveckling tack vare förebyggande och främjande åtgärder. Du tar ansvar även för helheten och är en god kreativ kollega. Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad. Här blir du arbetskamrat med pedagoger, speciallärare, specialpedagog, kurator och rektor i ett arbetslag (vi är en liten skola och arbetar tätt tillsammans).
Tjänsten går att kombinera med t ex studier, pensionärsliv eller annat jobb då den är förlagd till ungefär en halv dag/vecka.
Tillträde: snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Överlämning med nuvarande skolsköterska sker enligt överenskommelse.
Vi finns i i S Ljunga 14 km sydost om Ljungby och 30 km från Älmhult.
Varmt välkommen att höra av dig med dina frågor.
Vi tillämpar successiv rekrytering, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
