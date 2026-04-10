Skolsköterska 30%
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Munkmoraskolan är en liten skola som växer, Ht 2026 kommer skolan att ha årskurs F-5 med ca 175 elever. Skolan ligger i centrala Gustavsberg i Värmdö kommun med bra bussförbindelser och har nyrenoverade ljusa, fina och ändamålsenliga lokaler. Vi har en fantastisk utemiljö med stora lekytor och två konstgräsplaner. Dessutom har vi nära till lekparker och skogsområden.
På Munkmoraskolan arbetar vi för att ge alla elever ett tryggt och hållbart lärande för livet, hållbarhet för individen och hållbarhet för vår omvärld. Skolan har certifierats för sitt arbete och är både certifierad Generation PEP- skola samt certifierad Grön Flagg. Därför arbetar vi målmedvetet med att stärka elevernas psykiska och fysiska hälsa, där även skolans måltider spelar en central roll. Elevernas trivsel och trygghet utgör grunden för allt vårt arbete. Hos oss på Munkmoraskolan är alla elever allas elever!
Ditt uppdrag
Elevhälsans medicinska insatser, EMI, inom Värmdö kommuns grund- och särskolor är främst förebyggande och ger stora möjligheter att utveckla och anpassa arbetet. Målet är att främja elevernas hälsa och utveckling så att utbildningens mål kan stödjas. Rektor på respektive skola är personalansvarig och det medicinska arbetet är underställt verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser.
Rollen som skolsköterska innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt basprogram, skollagen och socialstyrelsens riktlinjer för EMI. Du arbetar med hälsobesök för att öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- och friskfaktorer och hur de påverkar hälsan. EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Som skolsköterska på Munkmoraskolan är du en aktiv del av skolans Elevhälsoteam som arbetar nära eleverna, samtidigt som vi är en naturlig del av kollegiet. Arbetsplatsen kännetecknas av ett positivt klimat där alla känner alla och stöttar varandra. Arbetsplatsmöten sker tillsammans med skolpersonal. Dessutom deltar du i konferenser med ledningen för EMI och har handledning med skolsköterskegruppen kontinuerligt.
Din erfarenhet
Vi söker dig som
• är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller skolsköterskespecifik högskoleutbildning
• har erfarenhet inom barn- och ungdomsmedicin
• har lätt för att samarbeta och har en positiv människosyn
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och kan ta egna initiativ. Eftersom du ofta har kontakt med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater behöver du ha lätt för att skapa goda relationer. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i ett team och har god samarbetsförmåga. För att trivas hos oss på Munkmoraskolan tror vi att du är utvecklingsinriktad och har nära till glädje och skratt. Du vill arbeta i linje med skolans profil och vara delaktig i arbetet med att främja elevernas välmående. Du behöver tycka om att arbeta självständigt, driva projekt framåt och du är trygg i din yrkesroll. Du ska kunna kommunicera väl i tal och skrift i svenska.
För tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningen omfattar 30% och är en tillsvidareanställning med tillträde 260811 eller enligt ök. Provanställning kan tillämpas. Intervjuer sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen med företrädesrätt på grund av övertalighet gör anspråk på tjänsten.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Välkommen med din ansökan senast 260430.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Skogsbovägen 9 (visa karta
)
134 30 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Gustavsberg Kontakt
Cecilia Abrahamsson cecilia.abrahamsson@varmdo.se 08-57047073
