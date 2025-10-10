Skolpsykolog
2025-10-10
Som skolpsykolog kommer du att ha en viktig roll i Vänersborgs kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling.
Som skolpsykolog kommer du att ha en viktig roll i Vänersborgs kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling.
Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som med externa aktörer. Du kommer att tillhöra Barn- och elevhälsan och du är underställd barn- och elevhälsochefen. Barn- och elevhälsan är en egen enhet inom Vänersborgs kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Hos oss arbetar ca 45 medarbetare representerade av bland annat skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skollogopeder samt tjänster inriktade på samverkan. Dina arbetsuppgifter
Centralt i arbetet som skolpsykolog är att i olika sammanhang omsätta psykologisk kunskap till praktisk nytta tillsammans med pedagoger och andra yrkesgrupper. Samverkan med andra aktörer internt och externt är ett viktigt inslag i arbetet. Skolpsykologen har en etablerad roll inom barn- och elevhälsoarbetet och kompetensen är en viktig kugge i det interprofessionella arbetet.
De konkreta arbetsuppgifterna är varierande och innefattar utöver arbetet i barn- och elevhälsoteamen bland annat konsultativt stöd till pedagoger och andra yrkesgrupper kring bland annat inlärningssvårigheter, problemskapande beteenden och grupputveckling, utredningar och bedömningar, utbildningsinsatser samt deltagande i förvaltningens och enheternas systematiska kvalitetsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetsformerna för att Barn- och elevhälsan ska bli mer involverad i tidigt skede kring extra anpassningar för barn och elever i behov av stöd. Inom skolpsykologgruppen arbetar vi utifrån gemensamma rutiner för att öka likvärdighet och systematik inom och mellan enheter. Skolpsykologgruppen arbetar också med att göra lågaffektivt bemötande och samarbetsbaserad problemlösning till arbetssätt som ska genomsyra verksamheterna generellt. Skolpsykologgruppen består av åtta psykologer och har regelbundna träffar inom sin kategori.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog.
Erfarenhet av att arbeta som skolpsykolog är meriterande.
B-körkort
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
