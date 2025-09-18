Skolpsykolog
2025-09-18
Skolpsykologer till Resurscentrum i Södertälje
Är du psykolog och intresserad av att få användning för hela din kompetens i arbetet med att främja lärandet och den psykiska hälsan hos elever i skolan? Tycker du att det är spännande och meningsfullt att arbeta utifrån ett relationellt perspektiv, skapa samarbeten som gör skillnad och att sprida psykologisk kunskap? Vill du dessutom få fortsätta att utveckla din kompetens tillsammans med en engagerad, utvecklingsinriktad grupp psykologkollegor? Då kan detta vara något för dig!
Psykologgruppen består idag av nio psykologer och söker en ny kollega. Skolpsykologerna är centralt anställda på Resurscentrum och samarbetar regelbundet i olika forum. En del av arbetet fokuserar på professionsutveckling och kompetenshöjning, inklusive kollegial och extern handledning.
På senare tid har utvecklingsområden varit relationellt ledarskap, komplexa begåvningsutredningar och språkstörning. Kommunen prioriterar elevhälsa högt, vilket märks i det dagliga arbetet.
Varje psykolog ansvarar för sina egna skolor och arbetar främst förebyggande och främjande inom elevhälsan, exempelvis genom handledning, föreläsningar och samarbete med skolledning. Arbetet innefattar även begåvningsutredningar med fokus på hög kvalitet, med stöd av både kollegial och extern handledning.
Vem är du?
Erfarenhet från BUP, habilitering, utredning eller lågaffektivt bemötande är meriterande. Ett traumamedvetet och intersektionellt perspektiv är viktigt, liksom uppskattning för att arbeta i ett mångkulturellt sammanhang. Skolerfarenhet är önskvärd men inget krav.
Krav:
• Du är legitimerad psykolog
• Du har kunskap om och kan genomföra utredningar med frågeställning intellektuell funktionsnedsättning
• Du har kunskap om och intresse för konsultation/handledning
• Du har förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning
• Du är intresserad av att utveckla skolpsykologens uppdrag tillsammans med skolornas elevhälsoteam samt kollegor i professionsgruppen
• Du kan kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
• Du har körkort. Tjänstebil finns att tillgå.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete som skolpsykolog
Personliga egenskaper:
• Du är trygg i din roll som psykolog
• Du har god förmåga till flexibilitet
• Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer
• Du har god förmåga att planera, strukturera och prioritera
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du har chansen att göra skillnad för elever i grundskolan. Du påverkar utformningen av uppdraget och bokar dina möten i samråd med skolledning/elevhälsoteam/skolpersonal.
Arbetet är varierat och du får stort förtroende att själv styra din tid och planera dina uppdrag. Vi arbetar 39 timmar i veckan och tillämpar årsarbetstid, vilket ger möjlighet till flexibilitet i arbetstiden. Du har ibland möjlighet att sköta vissa arbetsuppgifter på distans.
På Resurscentrum arbetar även kommunövergripande specialpedagoger och speciallärare, utvecklingslärare, skolsköterskor och skolläkare vilka du kommer att träffa regelbundet i olika forum
Kommunen har ett generöst friskvårdsbidrag.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs mer på vår externa hemsida. Våra nyrenoverade lokaler ligger i centrala Södertälje, ca 30 minuter från Liljeholmen med buss.
Välkommen till oss!
Låter detta intressant? Sök då och ta chansen att bli en av skolpsykologerna i Södertälje.
Dra dig inte för att höra av dig om du har frågor eller funderingar till:
Anna Appelgren, Verksamhetschef HSL via telefon: 08 5230 2534 eller mejl anna.appelgren@skolasodertalje.se
Du behöver innan anställning uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt din psykologlegitimation.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Verksamhetschef
Anna Appelgren anna.appelgren@skolasodertalje.se 08-5230 2534 Jobbnummer
9515768