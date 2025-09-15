Skolpsykolog
2025-09-15
Fria Maria Barnskola söker Skolpsykolog/Kurator - 40 procent
Vill du arbeta i en skola där trygghet, lärande och kunskap står i centrum?
Fria Maria Barnskola söker nu en engagerad och kvalificerad person för en kombinerad tjänst som skolpsykolog och kurator på 40 procent.
Hos oss får du vara en viktig del av skolans elevhälsoteam och bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers utveckling och välmående.
Om Fria Maria Barnskola
Vi är en F-6-skola belägen i hjärtat av Södermalm i Stockholm, som drivs som ett personalkooperativ utan vinstintresse. Skolans värdegrund bygger på trygghet, lärande och kunskap, och vi arbetar i små, trygga elevgrupper, där eleverna vid olika tillfällen möts i åldersblandade sammanhang för att främja gemenskap och lärande över årskurserna.
Om tjänsten
I din roll som skolpsykolog/kurator är du en viktig del i vårt gemensamma arbete för alla elever bästa. Din specifika kompetensen är en viktig del i det förebyggande och åtgärdande arbetet, i nära samarbete med skolledning, lärare och övrig personal.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samtal med elever enskilt eller i grupp
Psykologiska och psykosociala bedömningar
Konsultation och rådgivning till personal och vårdnadshavare
Delaktighet i skolans elevhälsoteam
Stöd i skolans värdegrundsarbete och trygghetsarbete
• Tjänsten är på 40 procent, med tillträde enligt överenskommelse. Det finns viss möjlighet till flexibilitet i upplägg och arbetstider.
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog och att du gärna har socionomexamen med erfarenhet av kuratorsarbete.
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i skolmiljö
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Är trygg, lyhörd och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Ansökan:
Skicka din ansökan senast 17 oktober till: johnny.gerdin@friamaria.com
Må bäst! Johnny Gerdin
Rektor på Fria Maria Barnskola Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: johnny.gerdin@friamaria.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolpsykolog/Kurator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Friskolan Fria Maria Barnskola Ek. För.
Fatburs Kvarngata 28 (visa karta
)
118 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Friskolan Fria Maria Barnskola Ek Jobbnummer
9509827