Skolkurator till Stensholmsskolan
2025-11-03
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss blir du en viktig del i att främja ungas hälsa och utveckling tillsammans med vår erfarna och engagerade personal.
Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
Som skolkurator är du en viktig del av vårt elevhälsoarbete. Ditt arbete är i arbete med enskilda elever men också i samverkan med övrig personal att stärka elevernas förutsättningar att må bra och nå sina mål. I skolans elevhälsoteam bidrar du med din kunskap om psykosociala perspektiv och med den erfarenhet du har av hälsofrämjande och förebyggande arbete på elev-, grupp- och organisationsnivå. Du är också en drivande representant i skolans Trygghetsteam där man bland annat arbetar för trivsel och trygghet genom kartläggningar, analyser och aktiviteter på grupp- och skolnivå.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Bidra med psykosocialt perspektiv i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.
- Medverka vid analys, utvärdering och planering av insatser kring värdegrund, likabehandling, närvaro, krishantering.
- Genomföra sociala kartläggningar och observationer av grupper med psykosociala frågeställningar.
- Ge konsultation och handledning till skolledning och skolpersonal.
- Erbjuda samtalsstöd med psykosocialt syfte relaterat till skolsituationen.
Välkommen till oss
Stensholmsskolan är en F-6-skola som ligger på Huskvarnabergets höjder. Skolområdet är stort och vackert med mycket lummig grönska och möjlighet till många olika aktiviteter. Här arbetar 50 erfarna och behöriga lärare, elevhälsoteam, service och administration tillsammans för att våra 360 elever ska få utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt. Skolan kännetecknas av ett välutvecklat samarbete mellan samtlig personal på skolan. Vi tar ett gemensamt ansvar kring varje elevs skolgång. https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/stensholmsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig med socionomexamen. Du bör ha tidigare erfarenheter av att arbeta med barn och unga, gärna inom skolan. Rollen som skolkurator kräver att du är lugn, trygg och tydlig. Du måste vara bra på att bygga relationer och ha lätt för att samarbeta med elever, vårdnadshavare och övrig personal på skolan. Det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av arbete inom skola eller liknande verksamhet.
Du behöver ha:
- grundläggande IT-kunskaper
- goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat från 2026-01-07 eller enligt överenskommelse, till 2027-01-07.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som skolkurator.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
