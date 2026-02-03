Skolkurator till Pops Academy Östermalm
2026-02-03
Pops Academy består av tre grundskolor från årskurs 4 till 9. Skolorna delar filosofin att musik och kreativitet ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Musik, sång och dans kombineras med kvalitativ undervisning, studiero och tydliga strukturer. Pops Academy finns i Stockholm, Umeå och Örebro och är en del av AcadeMedias grundskolor.
Skolkurator till Pops Academy Östermalm
Pops Academy Stockholm är en 4-9 skola belägen på Östermalm. Vi har akademisk kvalitet som ett prioriterat område i kombination med kreativitet och en musikprofil. Genom att förena hög akademisk kvalitet, musik och kreativitet hjälper vi våra elever att nå sin fulla potential. Under sommaren -26 flyttar skolan till nyrenoverade lokaler på Södermalm.
Anser du att dessa delar har en självklar plats i modern utbildning, då är Pops Academy Östermalm rätt plats för dig.
Skolan har sedan snart fyra år tillbaka en ny skolledning, utökning av specialpedagog och skolsköterska samt legitimerade lärare i alla ämnen.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Vi söker dig som är erfaren skolkurator för arbete med elever på mellanstadiet och högstadiet. I tjänsten ingår främst arbete med barn och ungdomar, men även att samverka med vårdnadshavare, med skolans personal samt myndigheter.
Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam och trygghetsteam.
I uppdraget ingår följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete
Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete
Dokumentation av arbetet med enskilda elever i Prorenata
Föräldrasamverkan
Nätverksmöten
Handledning och stöd till skolpersonal
Arbeta med konfliktlösning
I samverkan med EHT arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna
Samverka med myndigheter såsom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis
Arbete med problematisk skolfrånvaro
Skolkurator ska underlätta elevers lärande och främja deras sociala utveckling. Du är van vid att arbeta självständigt och att vara professionell i ditt arbete både med elever, vårdnadshavare och skolans personal.
Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att kunna hantera flera perspektiv både i det direkta elevarbetet och det förebyggande arbetet. Det är ett arbete som förutsätter ett register av arbetsmetoder och goda kunskaper om barn och ungdomar samt deras utveckling såväl som deras situation i samhället. Uppdraget kräver kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Det är också viktigt med kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag.
I tjänsten ingår arbete med problematisk skolfrånvaro, med fokus på det främjande och det åtgärdade arbetet. Du kommer arbeta tillsammans med skolans skolsköterska som skolans närvarosamordnare för att säkerställa att våra rutiner fungerar. Du stöttar skolans lärare i arbetet med den enskilda elevens frånvaro och stöttar pedagoger att sätta in åtgärder för att komma till rätta med den problematiska skolfrånvaron. Även dokumentation av frånvarouppföljningar och rapportering till BER (Barn och Elevregistret) ingår i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid god kommunikations- och dokumentationsförmåga. I samråd med rektor kommer du ansvara för skolans handlingsplaner såsom Planen Mot Diskriminering och Kränkande Behandling, såväl som att formulera och följa upp det systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och trivsel. Kvalifikationer
Du har Socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning, erfarenhet krävs.
Som person är du är flexibel, självgående, stresstålig och har erfarenhet av arbete på skola med barn i olika åldrar.
Hos oss får du arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor som tillsammans med eleverna hittar nya vägar att lära och förstå sin omvärld och där digitalisering är en naturlig del av lärandet.
Om skolan
Pops Academy består av två grundskolor från årskurs 4-9. Skolorna delar filosofin att musik och kreativitet ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Skolorna samverkar med gemensamma konferensdagar och ämnesforum. Musik kombineras med kvalitativ undervisning, studiero och tydliga strukturer. Pops Academy finns i Stockholm och Örebro och är en del av Academedias grundskolor.
Skolan är centralt belägen på Valhallavägen i Stockholm med goda kommunikationer via både buss och tunnelbana. Vår nya adress på Södermalm är Vintertullstorget 2. Övrig information
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Om du vill veta mer om Pops Academy kan du gå in på vår hemsida https://popsacademy.se/stockholm/
Fakta om tjänsten
Sysselsättningsgrad: 50 %
Antal tjänster: 1
Tillträde: omgående eller i mars 2026
Lön: månadslön, individuell lönesättning
