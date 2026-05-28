Specialistläkare till Kognitiv mottagning, Capio geriatrik Sollentuna
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Sollentuna Visa alla läkarjobb i Sollentuna
2026-05-28
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-28Om företaget
Efterfrågan på kognitiva utredningar ökar och mottagningen har nyligen fått ett utökat geografiskt upptagningsområde. Vi befinner oss därför i ett spännande utvecklingsskede där vi växer och stärker vårt team.
Vi är en del av Capio Geriatrik Sollentuna och arbetar i nyrenoverade och trivsamma lokaler nära Sollentuna centrum och allmänna kommunikationer. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, psykolog, arbetsterapeut och undersköterska som tillsammans genomför specialiserade kognitiva utredningar i ett nära multiprofessionellt samarbete. Arbetsmiljön är viktig och vi ser det som positivt att man vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten samt att man har en öppen inställning till framtida digitala lösningar.
Hos oss möter du patienter och närstående i en viktig livssituation. Vi strävar efter att erbjuda en trygg, strukturerad och kunskapsbaserad utredning där varje profession bidrar med sin kompetens i helhetsbedömningen.
Din roll
Som läkare hos oss arbetar du med utredning och uppföljning av patienter med misstänkt kognitiv svikt och kognitiv sjukdom (demens). Du har en central roll i den medicinska bedömningen och bidrar tillsammans med övriga professioner till den sammanvägda diagnostiska bedömningen i teamet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Bedömning och prioritering av inkommande remisser
• Medicinsk bedömning och utredning enligt regionala riktlinjer, inkluderar bl a lumbalpunktion
• Deltagande i diagnosrond och sammanvägning av utredningsresultat
• Information om diagnos till patient och närstående samt uppföljning av symtom och behandling
• Samverkan med primärvård, kommun och andra vårdgivare vid behov. Handledning av ST-läkare.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett litet och välfungerande team med hög kompetens och nära samarbete mellan professionerna. Vi värdesätter kunskapsutbyte, utvecklingsarbete och en god arbetsmiljö.
Området kognitiva sjukdomar är forskningsintensivt och utvecklas snabbt, både vad gäller diagnostik och behandling. Vi lägger därför stor vikt vid fortlöpande kompetensutveckling och att följa den medicinska utvecklingen inom området.
Vi erbjuder bland annat: * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje fredag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Tjänsten är tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Omfattningen är 50-100%.
Om dig
Vi söker dig som har ett särskilt intresse för kognitiva sjukdomar och som trivs i ett multiprofessionellt arbetssätt där medicinsk bedömning integreras med neuropsykologiska och funktionella utredningar.
Du har ett starkt engagemang för geriatriska patienter och deras närstående, och känner ett tydligt ansvar för att bidra till deras välbefinnande. Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och prestigelös, med en vilja att kontinuerligt utvecklas och fördjupa dina kunskaper inom avancerade demensutredningar.
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens, inom geriatrik, neurologi, psykiatri eller allmänmedicin. Erfarenhet av kognitiva utredningar eller arbete vid kognitiv mottagning är meriterande.
God svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-05-28
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7810917-2023246". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
191 35 SOLLENTUNA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9933681