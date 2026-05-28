Extra personal, Floor crew till Stopover Falkenberg
Strawberry Services AB / Receptionistjobb / Falkenberg Visa alla receptionistjobb i Falkenberg
2026-05-28
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strawberry Services AB i Falkenberg
, Varberg
, Mölndal
, Borås
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Located outside city centers or in connection with major road exits. 151 rooms, EV-charging, gym, playroom, laundromat, meeting rooms/phone pods, and our fast food chain restaurant Viaggio at the hotel or as drive through. Modern modules to ensure efficiency and scalability. Built with wood, renewable energy production with solar panels and geothermal heating, reaching resource efficiency - resulting in strong sustainability standards. Stopover - your recharge on the road.
Stopover Falkenberg söker en kunnig & entusiastisk receptionist till vårt team!
Vad du kommer att göra:
Ansvara för en bra gästupplevelse under dina arbetspass
In och utcheckning
Hjälpa gäster vid vår "self-check in/out"
Hjälpa gäster med de önskemål som kan dyka upp
Svara på gästkommunikation, i form av telefonsamtal, mail, osv
Sedevanliga receptionsuppgifter
Detta är en extra anställning med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten omfattar varierande skiftarbete, inklusive arbete på kvällar och helger.
Här kommer du att lyckas om du:
Är positiv och flexibel
Är en lagspelare
Alltid kan sätta gästens önskemål i första hand
Krav på att kunna svenska i tal och skrift
Bonuspoäng för:
Go och glad
Erfarenhet inom service
Kunskap av andra nordiska språk
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder:
En spännande och varierad arbetsmiljö med högt tempo
Verktyg och stöd för att växa både professionellt och personligt
Personalrabatter och friends & family-priser på våra 200+ hotell
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer!Publiceringsdatum2026-05-28Om företaget
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Är du redo att påbörja din resa med Strawberry?
Ansök idag för att vara med och skapa oförglömliga upplevelser!Ansökningar granskas löpande, och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Intervjuer genomförs fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
311 50 FALKENBERG Arbetsplats
Stopover Falkenberg Kontakt
Rekryterare
Jennifer Johansson jennifer.t.johansson@strawberry.se +46704553885 Jobbnummer
9933682