Skolkurator till Centralskolan
Perstorps kommun / Kuratorjobb / Perstorp Visa alla kuratorjobb i Perstorp
2025-10-17
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-10-17Beskrivning
På Centralskolan i Perstorp går 540 elever i åk 4-9 tillsammans med 70 anställda.
Skolan har en låg personalomsättning och vi trivs i varandras sällskap. På Centralskolan är trygghet och studiero två viktiga ledord. Vi söker nu en skolkurator som främst kommer att arbeta mot årskurs 4-6. Inom skolområdet arbetar även en kurator mot årskurs 7-9 samt en kurator som arbetar riktat mot problematisk frånvaro.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå som en naturlig och viktig del i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och rektor/biträdande rektor. Vi söker en skolkurator som tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. Du skapar möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Ditt arbete som skolkurator kommer bland annat att innebära planering och genomförande av främjande och förebyggande på individ- och gruppnivå, driva skolans trygghetsarbete, enskilda elev- och föräldrakontakter och stödsamtal. Du kommer också genomföra skolsociala utredningar, genomföra sociala bedömningar inför beslut om anpassad grundskola, delta i uppföljning kring elevers skolnärvaro, samarbete och handledning till lärare. I arbetet ingår kontakt med andra instanser som exempelvis socialtjänst, habilitering och BUP. Skolkuratorns uppgift är därmed att bistå och stötta elever för att främja lärande och utveckling, att tillsammans med lärare och övrig elevhälsa genom tvärprofessionella insatser på individ, grupp och organisationsnivå ge eleverna rätt förutsättningar att nå sina mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, gärna med vidareutbildning i socialt arbete eller social behandlingsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom skola, socialtjänst eller annan verksamhet och gärna yrkeserfarenhet som skolkurator och/eller av arbete med elever med psykosociala utmaningar. Som person har du ett positivt förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med elever, personal och vårdnadshavare. Du har även en god förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och andra professioner i tvärprofessionella team. Du är positiv, flexibel, lösningsorienterad och arbetar självständigt och strukturerat samtidigt som du tar eget ansvar och egna initiativ. Vidare har du god förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi förväntar oss att du är en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos elever och att du har god kompetens gällande skolans styrdokument och har en ständig strävan efter fortsatt utveckling i syfte att förbättra alla elevers skolsituation utifrån såväl kunskapsperspektivet som genom ett salutogent förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
För att få arbeta inom skolan krävs att man kan uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, utan anmärkningar. Utdrag går enkel att beställa på polisens hemsida. Vi godkänner digitalt utdrag skickat till din digitala brevlåda.
Vi kallar sökande löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske före ansökningstiden har gått ut.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps kommun
Barn och Utbildning, Skola Kontakt
Marcus Fornbacke 0435-39123
